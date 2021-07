Aprovats els programes de català i medi d’Andorra d’educació maternal

El Govern, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha aprovat el decret dels programes de les àrees d’aprenentatge de llengua catalana i medi d’Andorra d’educació maternal de Formació Andorrana. Aquests programes van dirigits als docents de Formació Andorrana que imparteixen classes als sistemes educatius francès i espanyol.

El programa de medi d’Andorra d’educació maternal de Formació Andorrana proposa el desenvolupament de les competències per assolir els coneixements necessaris dels alumnes per situar-se en el seu espai i en el seu temps, saber-se orientar en els seus espais i en els seus recorreguts habituals, i ha d’identificar els canvis i les continuïtats dels paisatges andorrans així com situar-se en el seu temps i utilitzar les convencions socials del temps en el seu context familiar i social.

El programa de llengua catalana concreta els elements curriculars propis i específics d’aquesta llengua per a l’educació maternal i s’orienten cap al desenvolupament de la competència comunicativa, tenint en compte que els alumnes coneixen i aprenen diverses llengües a casa, a l’escola i al seu entorn, i per això cal considerar la diversitat lingüística present a l’aula com a recurs didàctic per a l’aprenentatge del català.

Els textos es publicaran al BOPA i seran d’aplicació a partir del setembre del 2021.