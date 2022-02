Aprovats els preus públics dels refugis guardats del Comapedrosa i l’Illa per al 2022

El Consell de Ministres ha aprovat els preus públics dels serveis prestats a la concessió de la gestió del servei públic dels refugis guardats del Comapedrosa i de l’Illa per a l’any 2022.

Els refugis del país formen una xarxa de refugis guardats que permeten fer la volta del país de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El refugi ha de ser un punt de referència, d’avituallament i de descans pels excursionistes, pels muntanyencs i en general pels usuaris de les valls.

Així, les propostes de preus públics aprovades fixen el preu dels diferents serveis oferts en funció del període d’obertura. El refugi guardat del Comapedrosa té una única tarifa, ja que només obre durant el període estival (de juny a octubre), mentre que el refugi de l’Illa té tarifes per la temporada estival (de juny a novembre), i hivernal (de desembre a maig) A més, també es contemplen descomptes per als federats, per als menors de 12 anys, per als excursionistes que facin la volta dels refugis guardats (Coronallacs), escolars i per a grups.