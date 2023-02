Aprovats els plans d’estudis dels bàtxelors en direcció musical i interpretació musical de la Humanium International University

La batuta d’un director d’orquestra (iStock)

El Govern dona llum verda al decret d’aprovació dels plans d’estudis dels bàtxelors en direcció musical i interpretació musical de la Humanium International University. L’Executiu ja va aprovar la creació d’aquestes titulació oficial i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), en valida els plans d’estudis.

El bàtxelor en direcció musical possibilitarà als estudiants poder treballar com a director d’orquestra, de cor, de banda simfònica i altres agrupacions musicals, arranjador d’obres i professor de música en diferents nivells educatius, entre altres professions.

En el cas del bàtxelor en interpretació musical, ha de formar professionals en les competències per a treballar com a intèrpret de l’instrument en diversos contextos musicals: com a solista, en grups de cambra i en grans conjunts i com a professor de música en diferents nivells educatius, entre altres professions.

La formació consta de 180 crèdits europeus, corresponent a tres cursos acadèmics a temps complet amb una estructura semestral. Ambdues titulacions s’imparteixen en modalitat semipresencial –amb prop d’un 37% de les classes presencials i la resta vituals–. Les llengües de l’ensenyament són la castellana i l’anglesa, tot i que en el futur es pot oferir en les llengües catalana i francesa.

Els bàtxelors són una titulació de nivell 6A del Marc andorrà de qualificacions (MAQ).