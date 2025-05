Uns alumnes treballant en les seves creacions (SFGA)

El Govern ha aprovat un nou Reglament del Premi nacional a l’estudi, que regula el reconeixement dels alumnes que han obtingut el millor expedient acadèmic en els estudis de batxillerat dels sistemes educatius presents al país. Per a poder facilitar als centres educatius la tria dels candidats al premi nacional, el text defineix de manera més precisa el concepte de qualificació d’expedient acadèmic com a nombre enter, amb dos decimals, que correspon a la mitjana de les qualificacions obtingudes en el batxillerat o el batxillerat professional.

Com a novetat respecte al reglament anterior s’introdueix un sistema objectiu de desempat basat en mèrits acadèmics i de participació dels alumnes durant els dos anys dels estudis de batxillerat. A més, s’estableix una data fixa, el 16 de juny, per al càlcul d’aquesta qualificació. D’aquesta manera, els centres educatius dels sistemes andorrà, espanyol i francès remetran les seves propostes de candidat al Premi nacional a l’estudi, tant per al batxillerat com per al batxillerat professional, al representant del seu sistema educatiu al Principat.

Només en cas d’empat entre dos o més qualificacions d’expedients acadèmics de batxillerat o batxillerat professional en un dels sistemes educatius, el representant del sistema educatiu desempatarà d’acord amb l’informe de mèrits que acompanyarà la proposta del candidat, i enviarà al Ministeri una única proposta de candidat al Premi nacional a l’estudi, tant per als estudis de batxillerat com per als estudis de batxillerat professional.

Des de la seva creació, el 2003 s’han atorgat 84 premis a alumnes dels tres sistemes educatius del Principat. El Premi nacional a l’estudi, a banda del reconeixement acadèmic, entrega 3.000 euros a cada guanyador i subvenciona les despeses de matrícula durant els estudis de formació professional superior o de primer cicle universitari, ja els facin a Andorra o a l’estranger. Amb aquest premi el Govern reconeix l’esforç cap a l’excel·lència que fan els alumnes en la seva etapa preuniversitària.