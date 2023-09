Aprovat un canvi en el planejament d’Organyà per a impulsar el polígon de Vilansats

Recreació de l’ordenació de tot el futur sector econòmic d’Organyà (Govern.cat)

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha donat el vistiplau a una modificació del planejament municipal d’Organyà per a facilitar el desenvolupament del sector industrial de Vilansats (G), que s’ha dividit en dos. La intenció és executar el primer subsector de forma immediata, abans de finalitzar l’any, i amb parcel·les de gran format.

El recinte industrial i comercial esdevindrà el més gran de l’Alt Urgell, amb 34 hectàrees, tot i que a la primera fase només se’n desenvoluparà cinc. Ja hi ha prop d’una desena d’empreses que preveuen instal·lar-s’hi, una d’elles d’Andorra. La zona es troba al sud del nucli de la vila, en uns terrenys on actualment hi ha conreus, ametllers, camps de pastura i una explotació ramadera en actiu. S’hi accedeix a través de la carretera C-14 i dels camins i vials urbans provinents d’Organyà.

La previsió és crear un nou carrer que connectarà la futura rotonda de la variant de la C-14 amb el riu Fontanet. Per un altre costat, a banda i banda d’aquest eix vertebrador s’ubicaran les parcel·les d’ús industrial, dues àrees d’equipaments públics i les zones verdes. Els espais lliures se situaran entre la xarxa viària comarcal i la zona econòmica, així com als torrents, per a mantenir els elements naturals del territori. També s’ha previst lloc per a instal·lacions de generació d’energia elèctrica fotovoltaica que puguin abastir les indústries que s’hi instal·lin. En aquest sentit, se situaran en les cotes altes i properes a d’altres camps de plaques solars existents.





Text refós amb prescripcions tècniques

La modificació urbanística s’ha dut a terme a instàncies de l’Ajuntament d’Organyà, que ha planejat els dos subsectors (G1 i G2) per a fer possible a curt termini el desenvolupament del primer, amb una superfície de 66.392,59 m2. L’aprovació permetrà disposar de dues grans parcel·les, una gran proporció d’espais lliures i equipaments públics. Pel que fa al sector G2, es proposa el seu desenvolupament un cop el G1 es trobi parcialment consolidat i hagi estimulat l’interès d’altres empreses per a instal·lar-s’hi.

La nova ordenació general i conjunta redueix l’edificabilitat en 29.046 m2 de sostre i ajusta lleugerament la seva superfície, reduint en conjunt 1.709 m2. Tot i que la Comissió d’Urbanisme ha aprovat definitivament la modificació, n’ha suspès l’entrada en vigor fins que el consistori presenti un text refós que incorpori una sèrie de prescripcions tècniques.





Futur centre de dia a Vilaller

D’altra banda, la Comissió també ha donat llum verda a un canvi en el planejament municipal de Vilaller (Alta Ribagorça) que permetrà la implantació d’un centre de dia per a gent gran al municipi. El servei ocuparà els baixos d’un edifici d’habitatges situat al número 1 del carrer d’Alta Ribagorça i que actualment acull un consultori mèdic. Com que el local és massa petit per a donar cabuda al centre de dia, també s’ocuparan part dels espais lliures situats just al davant de l’edifici.