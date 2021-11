S’aprova una contribució voluntària per un import de 14.400 euros per als Estudiants Sirians

El Govern, a proposta de la titular d’Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat una contribució voluntària a favor de la Plataforma Global pels Estudiants Sirians per al finançament de dues beques d’estudis, per un import de 14.400 euros.

L’objectiu d’aquesta plataforma és d’unir esforços i sinergies per oferir un mecanisme d’urgència per a donar suport als estudiants sirians. Aquest programa va començar a ser operatiu l’any 2014 i permet a estudiants sirians de continuar els seus estudis després d’haver-los interromput a causa de la guerra. Les beques atorgades als estudiants seleccionats cobreixen les despeses directament relacionades amb els estudis així com a la seva estada a Portugal per estudiar.

La Plataforma Global pels Estudiants Sirians és una organització sense ànim de lucre creada l’any 2013 per l’antic president de Portugal, Jorge Sampaio, amb el suport d’un grup d’organismes-socis com el Consell d’Europa, la Lliga dels Estats Àrabs, l’Organització Internacional per a les Migracions i l’Institut per a l’Educació Internacional.

El Ministeri d’Afers Exteriors contribueix a aquesta Plataforma des del 2014. El 2019, vist el bon funcionament d’aquestes beques, el Ministeri va passar a subvencionar dues beques d’estudis. L’any 2020 es va renovar el finançament de dues beques destinades a dos estudiants que ja han conclòs el seu cicle d’estudis i que, vist el grau d’aprofitament i els resultats acadèmics, se’ls destina noves beques per a cursar sengles màsters.