Aprovat el títol oficial de bàtxelor en disseny i desenvolupament de videojocs

Dues persones joves jugant a un videojoc (Unsplash)

El Govern ha aprovat el decret pel qual es dona llum verda al títol oficial del bàtxelor en disseny i desenvolupament de videojocs. L’alumnat d’aquest bàtxelor podrà adquirir competències transversals com ara la capacitat de dominar la comunicació en diferents llengües per a expressar-se i comprendre missatges en diferents contextos i situacions, i de dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn.

Els estudiants també podran desenvolupar competències específiques com la planificació del desenvolupament de projectes de videojocs d’acord amb els rols i les fases d’un projecte; i la realització d’art visual i animacions, tant en 2D com en 3D, per a utilitzar-los posteriorment en videojocs.

En acabar els estudis, les persones titulades obtindran les competències professionals per a treballar en les àrees principals d’un estudi de creació de videojocs com ara el disseny de mecàniques, el disseny narratiu, el disseny de nivells, l’art i l’animació 2D o 3D; l’art tècnic, i la programació de jocs, d’intel·ligència artificial, d’àudio i música, d’analítiques, producció i control de qualitat.

La durada dels estudis –que tenen una càrrega de treball de 180 crèdits europeus– és de tres cursos acadèmics a temps complet dividits en sis semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada. La titulació s’imparteix en tres modalitats: presencial, no presencial i semipresencial.