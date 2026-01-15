Aprovat el Reglament sobre la gestió del dipòsit legal de les publicacions en línia

La preservació de la memòria del Principat és un dels objectius del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, per aquest motiu, l’any passat es va aprovar la modificació de la Llei del dipòsit legal que modernitzava la normativa vigent fins a la data i introduïa noves tipologies i formats de publicacions, com les digitals. Per a poder aplicar aquesta llei, és indispensable el seu desplegament reglamentari. Així, el Consell de Ministres ha aprovat el reglament sobre la constitució i la gestió del dipòsit legal de les publicacions en línia, així com altres qüestions procedimentals.
Aquest Reglament desplega diversos articles de la Llei del dipòsit legal amb l’objectiu de garantir la preservació, la conservació i l’accés al patrimoni documental i digital produït o difós al Principat d’Andorra, especialment en l’àmbit de les publicacions en línia. Entre altres aspectes, es regula el procediment per a determinar si un material digital és objecte de dipòsit legal i el procediment de constitució i gestió del dipòsit legal de les publicacions en línia, tant de lliure accés com d’accés restringit. A banda de la regulació dels materials en línia, la normativa també recull el règim d’exempció parcial del nombre d’exemplars exigibles, que contempla la Llei.
Finalment, el Reglament atribueix a la Biblioteca Nacional, en coordinació amb l’Arxiu Nacional, la gestió del dipòsit legal de les publicacions en línia, i estableix mecanismes de captura, conservació i accés que respecten els drets dels titulars, la normativa de protecció de dades i la propietat intel·lectual, evitant alhora càrregues administratives o econòmiques desproporcionades per als subjectes obligats.
Amb aquesta aprovació, el Govern culmina el desplegament reglamentari d’un dels eixos clau de la Llei del dipòsit legal i reforça el compromís amb la preservació del patrimoni cultural i digital del país, adaptant-lo als nous formats i entorns tecnològics. El Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.