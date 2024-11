Aprovat el reglament que estableix el funcionament intern de la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació, i el Consell Nacional per la Llengua

L’antic hotel Rosaleda, seu del Ministeri de Cultura (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament de funcionament intern de la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació; i del Consell Nacional per la Llengua. Aquest Reglament desenvolupa el funcionament i l’organització dels organismes estatals de coordinació de la política lingüística, que es van crear amb l’aprovació de la Llei de la llengua pròpia i oficial l’abril passat.

Segons el Reglament, la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació té com a funcions principals aprovar els plans d’actuació sobre l’ús i la qualitat de la llengua catalana dels centres i serveis de formació que depenen de les administracions o d’entitats subvencionades amb recursos públics, i fer-ne el seguiment. Els membres de la Junta també poden aportar propostes de millora, compartir dificultats i solucions, i contribuir a l’objectiu d’aplicar de manera eficient i harmonitzada la Llei en tots aquests centres i serveis, com poden ser, per exemple, les llars d’infants o centres d’activitats culturals, artístiques i esportives.

D’altra banda, el Reglament estableix que el Consell Nacional per la Llengua és l’encarregat d’elaborar el Pla d’acció nacional per la llengua, que té caràcter triennal, i de fer el seguiment i el balanç de la seva aplicació. Aquest Pla inclou els eixos principals d’acció en matèria de política lingüística durant tres anys. A més, els membres del Consell tenen com a funcions principals aportar propostes de millora i contribuir a l’establiment d’objectius per a planificar de manera eficient la política lingüística en tots els àmbits de la societat (administratius, econòmics i socials).

Cal recordar que, segons la Llei, la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació és un òrgan de caràcter tècnic i administratiu on estan representats diversos departaments dels ministeris del Govern, els comuns i l’Agència de qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra (AQUA). Mentre que el Consell Nacional per la llengua és un òrgan de caràcter polític i social format pels ministres encarregats de la política lingüística, l’educació i els esports; un cònsol en representació dels set comuns; el degà de la Universitat d’Andorra; representants del Departament de Política Lingüística i d’Educació; el gerent d’Andorra Recerca i Innovació; els secretaris generals dels comuns; un representant de les associacions culturals andorranes, i dos representants del Consell Econòmic i Social.