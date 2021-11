Aprovat el reglament d’organització i funcionament de l’Institut Nacional de l’Habitatge

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, el Reglament d’organització i funcionament de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), que facilita la posada en marxa d’aquest organisme donant compliment a la Llei de creació de l’Institut.

L’INH és un dels projectes estratègics del full de ruta del Govern, l’Horitzó 23, per aportar continuïtat en qüestions d’habitatge gràcies a la seva estructura administrativa. La voluntat és disposar d’un organisme autònom que doni garanties de polítiques a llarg termini amb una visió àmplia i transversal.

Atesa aquesta motivació, l’Institut ha de comptar amb una estructura tècnica i estable per a la gestió i el disseny de les polítiques d’habitatge. Així, l’estructura organitzativa està formada per un Comitè Director, integrat per tres membres, i un director. Reglamentàriament es determina, entre d’altres, que l’INH encarrega cada dos anys una auditoria d’eficàcia i d’eficiència de l’organització i funcionament, així com de la gestió de l’habitatge de protecció pública.