Aprovat el Reglament de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària

Conjunt d’immobles al Principat (SFG)

El nou Reglament de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària, aprovat pel Consell de Ministres, desenvolupa l’aplicació d’aquest impost creat per la Llei 3/2024 amb l’objectiu de contribuir, amb aquesta nova font d’ingressos per a l’Estat, en benefici de les polítiques públiques com el foment de l’habitatge de lloguer i la diversificació econòmica, i que avui quedarà publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

El Reglament estableix que el Ministeri de Finances ha de portar un registre que inclogui els obligats tributaris d’aquest impost. Ho són les persones que obtinguin una autorització d’inversió estrangera immobiliària al país, ja siguin persones físiques no residents o persones físiques residents al Principat amb menys de tres anys de residència ininterrompuda, comptats des de l’obtenció del permís d’immigració o document anàleg, que facin una inversió estrangera immobiliària. També hauran de satisfer l’impost les persones jurídiques de nacionalitat estrangera, així com les persones jurídiques de nacionalitat andorrana amb participació estrangera en un percentatge superior al 5%.

Per a beneficiar-se de la bonificació per a destinar la inversió a habitatge de lloguer per a residència habitual i permanent, els obligats tributaris hauran de presentar una sol·licitud prèviament a la liquidació del pagament a compte de l’impost o a la presentació de l’autoliquidació.

Per a gaudir de l’exempció establerta per a les inversions per a desenvolupar una activitat mercantil, professional, comercial o industrial, distinta de la promoció immobiliària o la compravenda de béns immobles, els obligats tributaris han de presentar una sol·licitud en un termini màxim de deu dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en immobles.

L’obligat tributari que ha presentat una sol·licitud d’inversió estrangera immobiliària al ministeri competent en matèria d’inversió estrangera ha d’efectuar, tal com fixa el nou Reglament, el pagament a compte corresponent amb caràcter previ al lliurament de la resolució favorable.