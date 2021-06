Aprovat el Reglament d’actuació administrativa automatitzada en el marc de la digitalització del Govern

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret de regulació de l’actuació administrativa automatitzada en el Govern d’Andorra. El Reglament té l’objectiu de regular l’ús dels mecanismes d’actuació administrativa automatitzada, així com establir el procediment per a l’aprovació de les especificacions, els criteris a aplicar, el programari necessari, els segells electrònics a utilitzar i els sistemes de supervisió i manteniment d’aquests mecanismes.

El text s’emmarca dins del projecte de digitalització de l’Administració que representa una font d’estalvi en temps i recursos públics i beneficia a l’administrat.

Així doncs, l’objectiu es regular i consolidar l’ús de mecanismes d’actuació administrativa automatitzada en els procediments administratius que tramita el Govern. L’àmbit d’aplicació són procediments com els de certificació de constatacions registrats en els sistemes d’informació del Govern, els tràmits que no requereixen resolucions vinculades a decisions i els tràmits relacionats amb declaracions de voluntat que s’apliquen sobre informació que pugui ser coneguda prèviament per la persona interessada.

El text regulador estipula que, amb caràcter previ, s’hauran d’aprovar els criteris que caldrà aplicar i designar els òrgans responsables de la supervisió del funcionament del sistema i difondre públicament aquesta informació.

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha explicat que avui dia ja es poden emetre, de manera automàtica, els certificats de residència i el de no deute amb el Govern, a través de la plataforma en línia e-tramits. Es preveu que s’incorporin en els pròxims mesos altres actes administratius automatitzats tal com preveu la Llei del Codi de l’Administració que de la mateixa manera determina que s’han de regular tots aquests actes.

El text regulador s’ha aprovat a proposta de la Secretaria d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics i s’ha impulsat des de la Comissió Directiva de la gestió documental i ha comptat amb la participació de l’Oficina Processos del Govern d’Andorra, del Gabinet Jurídic, i del Departament de sistemes d’informació.