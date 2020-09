Aprovat el programa de foment de la contractació en el sector privat en resposta a la crisi de la Covid19

El Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha aprovat el Reglament regulador del Programa de foment de la contractació en el sector privat per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2. El text dona continuïtat a les polítiques d’ocupació donat l’increment important del contingent de persones en situació de desocupació i alhora un decrement del nombre de llocs de treball oferts en el sector privat deguts a l’emergència sanitària, que han motivat mesures específiques per adaptar els programes vigents amb solucions ajustades i adequades a cada moment. El contingut del Programa s’ha compartit davant el Consell Econòmic i Social,

Així, la normativa regula un programa destinat a les empreses, que inclou diverses disposicions ja previstes en els programes anteriors, però reduint els terminis, per tal de fer més àgil la intermediació i eliminant el requisit que consisteix en el fet que la persona consti inscrita al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina durant vint dies, consecutius o no, en el període dels dotze mesos anteriors a l’oferta presentada per al programa.

El text manté la possibilitat que la jornada legal ordinària pugui ser inferior a quaranta hores de treball setmanal en el cas de les persones amb discapacitat o que es troben en una situació vulnerable i estan adherides a l’itinerari d’orientació especialitzat del Servei d’Ocupació i s’amplia aquesta possibilitat a les persones de setze a vint-i-cinc anys.

El Ministeri de presidència, Economia i Empresa preveu una subvenció de 350 euros mensuals del contracte inicial de durada de 6 mesos per cada treballador contractat. Un cop superats els primers sis mesos, si el contracte esdevé indefinit, l’ajut per part de l’Executiu es prorrogaria durant 6 mesos més i continuaria sent de 350 euros mensuals. Per tant, sumant els 12 mesos de contractació subvencionada, el Govern aportaria a l’empresa un total de 4.200 euros per treballador.

El programa prioritza les persones en recerca de feina que fan part de col·lectius en situació de més vulnerabilitat, i en concret, a les persones majors de quaranta-cinc anys, persones de setze a vint-i-cinc anys, persones aturades de llarga durada amb més de sis mesos d’inscripció consecutius al Servei d’Ocupació previs a la intermediació, persones en relació amb les quals s’ha resolt la concessió de l’ajut per desocupació involuntària mentre aquesta resolució romangui vigent, persones amb discapacitat i persones que es troben en situació de vulnerabilitat en la modalitat d’intervenció de treball amb suport.

Es duen a terme 113 contractacions al Programa de foment de la contractació per al sector públic

El passat mes de juny, després de la declaració parcial de la fi de la situació d’emergència sanitària, es va aprovar el Programa de foment de la contractació per al sector públic i les entitats d’iniciativa social, adreçat al conjunt de treballadors inscrits en recerca de feina al Servei d’Ocupació i amb modificacions en relació a programes anteriors que es centren en la simplificació dels tràmits i la reducció d’alguns terminis. S’han dut a terme un total de 113 contractacions efectuades mitjançant aquest programa, de les quals 101 a l’administració general i 12 a entitats d’iniciativa social.