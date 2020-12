Aprovat el pressupost del 2021 marcat per la crisi sanitària de la Covid-19

El PS demanava al Govern que entrés a tràmit parlamentari un marc pressupostari amb les xifres i els càlculs actualitzats. El president del grup parlamentari, Pere López, ha apuntat que part de la situació d’avui és fruit de la manca de visió i d’anticipar-se dels darrers anys. “Som aquí a causa de la voluntat de les polítiques de dretes dels darrers anys, que no han volgut ni han permès que la nostra economia es diversifiqués”, ha criticat.



Des de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, el president del grup Josep Pintat insisteix que el pressupost s’ha fet amb massa rapidesa i que caldria refer-lo amb prudència, tenint en compte que les previsions de l’eurosistema no preveuen una recuperació fins el 2022. Per a Pintat “és imperatiu no comprometre el nostre escàs fons de maniobra financer juntament amb la capacitat de retorn”. Afegeix que “aquest marge o coixí és clau per al benestar de tots i més en aquesta conjuntura”.



El ministre de Finances, Eric Jover, ha explicat que el Govern ha decidit introduir un aclariment legislatiu sobre l’IRPF d’activitats no econòmiques per a evitar que es converteixi en un impost de successions encobert. Ha defensat el realisme del pressupost i ha respost amb especial contundència Pere López: “Quan vostè ha fet el que anomenen abstencions crítiques amb algunes de les polítiques de lleis d’urgència que hem hagut de desenvolupar per donar suport econòmic al nostre teixit i els nostres ciutadans. És aquella posició de no voler assumir responsabilitats”.



Des dels grups de la majoria defensen l’esforç fet per tenir un pressupost en vigor a principi del 2021, malgrat que no sigui el que es voldria. D’una banda, Carles Naudi, president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, ha deixat clar que “el que no farem és deixar ningú enrere” i amb aquesta voluntat “no toca una altra cosa que deixa una mica més enllà el punt d’equilibri que ens agradaria”.

Per la seva part, el president del grup liberal, Ferran Costa, ha dit que “l’excusa de la pandèmia no fa que el rellotge s’aturi i que ens puguem permetre parar totes i cadascuna de les accions de governs per caure en un desavantatge que no seria gens bo”.



Finalment, Carles Enseñat, president del grup demòcrata, ha posat en relleu “la responsabilitat” d’aprovar uns comptes “amb elevat rigor pressupostari, un complicat exercici de contenció i completament enfocats a sortir d’aquesta crisi”.



L’aprovació dels comptes a mitjans de desembre garanteix que el pressupost entri en vigor l’1 de gener.