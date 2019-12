L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns, en ple extraordinari, el pressupost municipal 2020. El projecte de comptes ha tirat endavant amb els 9 vots favorables de l’equip de govern (Junts i ERC) i 8 vots en contra, de Compromís i la CUP.

A grans trets, el nou pressupost ascendeix a prop de 16 milions d’euros, pel que fa al funcionament intern del consistori, i arriba a quasi 19 milions si s’hi computa les partides de les societats municipals HIULS, Parc del Segre i Turisme Seu. Entre les principals inversions anunciades s’ha destacat la rehabilitació de pisos buits per destinar-los a lloguer assequible, la reforma de la Biblioteca Sant Agustí, la construcció del nou Consultori Mèdic de Castellciutat i la contractació dels estudis de cara a la creació de la residència de gent gran i del Grau Universitari d’Educació Física.

Compromís X La Seu ha justificat el vot en contra perquè considera que els nous pressupostos són “més del mateix”. El portaveu de CxSeu, Joan Barrera, valora que “no hi ha cap acció destacada per reactivar la ciutat i aturar la davallada, ni cap resposta a les necessitats de la Seu”. Barrera creu que “cal posar uns fonaments ferms” perquè els primers comptes de la nova etapa “han de marcar la tendència de la legislatura”, alhora que opina que “la Seu s’ha anat estancant i presenta lideratges negatius en quasi tots els indicatius de l’Idescat”.

Pel que fa al contingut del document, entre d’altres punts, Compromís qüestiona l’augment de l’11% en el capítol de personal i el fet que aquest apartat suposi el 52% del total, “amb un augment total de 3 milions d’euros respecte del 2003”. Per això, pregunten a l’equip de govern “què pensen fer: augmentar impostos, reestructurar, o no fer res?”. També expressen la “sorpresa perquè la despesa en festes és quasi tant com la d’atenció a les persones”, i veuen “insuficients” les noves inversions anunciades pel que fa a habitatge, respecte de les quals creuen que seria millor adquirir “patrimoni” per tal de poder fer polítiques locals més ambicioses de cara a garantir-hi l’accés, tot disposant de més pisos públics per llogar-los.

Barrera, alhora, afirma que la Seu té “un dels IBI més cars de Catalunya” i veu “improvisació” en el fet que es convoqui en plenes dates nadalenques “un dels plens més importants de l’any”, cosa que, apunta, ha dificultat a l’oposició preparar-hi possibles propostes. Pel que fa justament a la preparació del projecte, recorda que l’anterior legislatura hi va haver entre 5 i 9 reunions cada any amb els grups, mentre que ara només n’hi ha hagut dues.

Compromís, finalment, es mostra “a disposició” de l’equip de govern per aportar-hi propostes, però hi afegeixen que “cal ser seriós” i que la manera com s’han plantejat aquests primers pressupostos no és la més respectuosa amb la tasca de l’oposició, com tampoc amb el fet que CxSeu va ser la candidatura més votada a les darreres eleccions municipals. Per això, esperen “canvis en el futur” a l’hora de parlar-ne amb tots els grups i de deixar més marge de temps per estudiar-lo.

Per l’equip de govern, el vicealcalde, Francesc Viaplana, va explicar els principals punts del pressupost –presentats poques hores abans en roda de premsa– i va mostrar la voluntat de millorar la preparació del projecte amb tots els grups municipals de cara a l’any vinent, tot instant els diversos departaments del consistori a tenir-lo a punt amb més temps. Tot i això, ha defensat el contingut dels comptes i la necessitat d’aprovar-los ara, tenint en compte que els del 2019 no es van acordar i, per tant, enguany s’ha funcionat tot prorrogant els del 2018. Viaplana remarca que aquesta proposta “no resoldrà tots els problemes de la Seu, però sí que es pot fer amb un projecte constant”, i destaca que es manté totes les partides de promoció econòmica. A més a més, el regidor d’Hisenda apunta que “si hi ha un problema estructural, aquest és el d’ingressos”, per la qual cosa nega que s’hagi apujat de manera excessiva els impostos. En aquest sentit, ha recordat que l’IBI només s’ha apujat en funció de l’IPC i que l’augment de l’IBI rústic es destina a millora de camins rurals.

Pel que fa a la residència, i al fet que recentment es descartés una moció de Compromís per iniciar-ne els tràmits, l’equip de govern ha justificat que els pressupostos ja incloguin aquesta previsió perquè, ara sí, ja es compta amb la garantia de la Generalitat de preveure les places, una confirmació que ha arribat les darreres setmanes. Finalment, Francesc Viaplana ha convidat l’oposició a presentar al llarg de l’any propostes per al pressupost del 2021, però ha descartat ajornar el tràmit ja fet pels del 2020.

Des de la CUP (que també havia presentat prèviament la seva valoració en roda de premsa), Xènia Antona ha proposat un canvi en els barems d’atorgament d’ajuts socials i, si s’escau, un canvi també en els criteris del Consorci d’Atenció a les Persones, que és qui indica a l’Ajuntament les partides que necessita cada any en aquest àmbit. Antona creu que cal donar compliment al lema electoral de “posar les persones al centre”, perquè creu que això passa principalment per serveis socials i habitatge.

Pel que fa justament a la rehabilitació de pisos buits, la portaveu de la CUP creu que la inversió real serà només de 50.000 euros, perquè entén que els 100.000 restants corresponen a valoració dels pisos. D’altra banda, la formació cupaire qüestiona que fos imprescindible aprovar ara mateix els pressupostos, i hi afegeixen que “si és tant important fer-ho”, potser valia més haver-lo debatut més en profunditat”.

Sobre aquests punts, l’equip de govern va respondre tot recordant que al CAPAU hi ha representants tots els grups municipals -juntament amb el Consell Comarcal- i que si cal fer-hi algun canvi en el funcionament, se’n pot parlar. Tanmateix, Francesc Viaplana va apuntar que “posar les persones al centre no passa només pel CAPAU”, sinó per molts altres serveis que l’Ajuntament presta a la població de cara a millorar el seu dia a dia, com ara les millores a la via pública, els equipaments i l’accessibilitat, entre d’altres.

L’últim ple del 2019 també ha aprovat la relació de la plantilla orgànica del consistori per al nou any, amb els 9 vots favorables de l’equip de govern i 8 abstencions, de Compromís i la CUP. El primer grup de l’oposició va justificar aquest posicionament per la gestió feta fins ara i també per l’existència de la figura del gerent de l’Ajuntament.

Finalment, s’ha fet l’aprovació inicial del projecte de reforma i ampliació del Museu Diocesà; en aquest cas, amb 15 vots favorables i l’abstenció dels dos regidors de la CUP. El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Joan Gurrera, va informar que el projecte compleix amb l’ajustament als límits i no suposa una ampliació del sostre edificable. Junts i ERC també destaquen el fet que l’obra permetrà dinamitzar el carrer dels Canonges, atès que s’obrirà un nou accés al museu des d’aquest històric vial. En la mateixa línia es va expressar Compromís, que considera aquest projecte “clau pel centre de la Seu”.

Condol per Salvador Sala

D’altra banda, per acomiadar el ple extraordinari, l’alcalde Jordi Fàbrega va expressar, en nom de tota la corporació municipal, el condol per la defunció de Salvador Sala Baraut, president del Partit Popular a l’Alt Urgell entre 2009 i 2017. Sala, que va morir el 3 de desembre passat als 82 anys, havia estat regidor de l’Ajuntament de la Seu a la primera legislatura de l’actual etapa democràtica, entre 1979 i 1983.