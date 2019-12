El Consell del Comú ha aprovat provisionalment aquesta tarda en sessió ordinària el Pla d’Ordenació Urbanística de la Parròquia d’Encamp, el POUPE. Es van rebre 47 al·legacions, el 80% de les quals s’han respost favorablement. D’acord a la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, els següents passos són la publicació al BOPA —el 27 de desembre— i la remissió al Govern per a la seva aprovació final. Els terminis de temps d’aquestes fases comporten que l’aprovació definitiva recaurà en el proper consolat.

També s’ha adjudicat la redacció de projecte i la direcció d’obra del treballs d’enderrocament i condicionament del terreny del Prat Gran d’Areny. En conseqüència, els serveis de Policia i Circulació es traslladaran a l’edifici de Serveis Comunals de l’avinguda François Mitterrand —l’antiga Casa Comuna—, el projecte de reforma del qual ha estat també adjudicat.

Un altre projecte i direcció d’obra que es tiren endavant són els de l’aparcament horitzontal situat al terreny Prat de Casa, propietat de Casa Tresà, a la zona de la Vena, mentre que l’estabilització d’un tram de vessant del talús del carrer de Sant Romà de les Bons, ja està en troba en fase d’execució.

Cooperativa Interurbana Andorrana, SA, l’empresa que gestiona el servei de transport de passatgers Funibus, va demanar d’incloure determinada publicitat als vehicles, i se li ha autoritzat a canvi d’una contraprestació consistent en què el servei ampliï el recorregut fins a Valira Nova i la Bartra amb dues passades al matí (a dos quarts de deu i a les onze) i dues més a la tarda (a dos quarts de quatre i a les sis), que era una demanda dels veïns.

En l’apartat de finances, cal destacar l’aprovació de l’ordinació tributària comunal, els preus públics de la parròquia i el calendari tributari de la parròquia d’Encamp per a l’any 2020. Les taxes i impostos s’han mantingut invariables en un 90% dels casos, mentre que el 10% restant, així com els preus púbics, s’han apujat d’acord amb l’IPC.

El mobiliari urbà passeig de Mojácar d’Encamp pateix sovint desperfectes a causa d’actes vandàlics i s’ha decidit instal·lar-hi un sistema de videovigilància per promoure actituds més cíviques.

En l’anterior sessió del consell es va aprovar l’ordinació de rètols, tendals i vinils d’establiments comercials i d’activitats empresarials i professionals i ara s’ha adjudicat els treballs d’elaboració d’una guia informativa sobre aquesta qüestió —igual que es va fer amb l’ordinació de terrasses—.

En la roda de premsa posterior a la sessió del consell, Pere Marsenyach Bataille, conseller de PS + Independents, ha valorat la legislatura. Ha lamentat que “en aquest quatre anys no hem arribat a l’acord d’intencions amb Saetde”, mentre que, per contra, ha celebrat que el pla de desenvolupament de la parròquia, “en què van col·laborar els tres grups, s’ha tirat endavant i és una eina molt important que ens servirà a curt, mitjà i llarg termini”.

En segon lloc ha intervingut Jordi Torres Arauz, cònsol major, de Demòcrates, que ha fet una valoració positiva del mandat. “Hem tirat endavant el 90% dels projectes que portàvem al programa electoral, i d’altres que no estaven previstos també s’han desenvolupat, i la gestió financera s’ha fet de manera rigorosa i coherent i hem aconseguit reduir l’endeutament en 26 milions d’euros”.

Finalment, Jordi Troguet Ribers ha considerat que malgrat que “vam tenir uns inicis molt durs”, “l’experiència de formar part del consell ha estat molt gratificant, hi hauria de passar tot el poble per saber com funcionen les administracions”. Per al conseller de Liberals, “l’acord d’intencions amb Saetde ha estat un nyap. La solució és que surti a concurs i que el Comú surti d’aquesta societat”. També ha expressat que ” el Pas de la Casa és el motor econòmic d’Encamp i del país, i no s’ha fet tot el que s’hauria de fer per impulsar-lo”. I Maribel Lafoz Jodar, del mateix grup, ha destacat com Marsenyach la importància del pla de dinamització de la parròquia, “pel qual nosaltres vam apostar des de bon principi i que ha estat validat pels tres grups”.