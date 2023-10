Aprovat el pagament de les ajudes als dalls de prat

Un ramader, el ministre Guillem Casal i, a la dreta, el cap de Govern (SFGA)

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha explicat, en el marc de la Fira d’Andorra la Vella, que aquest passat dimecres el Govern va aprovar el pagament ordinari dels ajuts per al foment al dall de prats per a l’any 2023. En total, s’han atorgat 395.774,39 euros, repartits en 78 explotacions.

Aquests ajuts tenen com a objectiu que el bestiar de renda criat a Andorra sigui alimentat amb farratges produïts en el mateix territori, en la mesura del possible tenint en compte la baixa producció d’enguany, i alhora contribuir al manteniment del paisatge i de la biodiversitat vegetal dels prats. Aquesta mesura d’ajut ja conté dins del pagament l’increment de l’IPC marcat per llei amb l’objectiu de revalorar l’acompanyament de forma anual.