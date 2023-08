Aprovat el nou cartipàs del CCAU

Ple d’aprovació del Cartipàs del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU)

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha aprovat aquest dimarts el nou cartipàs de la corporació, així com també la representació de l’ens als diversos organismes en què participa. La gestió del govern comarcal ha passat de quatre àrees del mandat anterior a cinc, que es corresponen amb les respectives comissions informatives.

Cadascuna d’aquestes comissions està presidida per una de les vicepresidentes del Consell i integrada per representants de tots els grups polítics: 3 de Junts-Compromís Municipal (CM), 2 de Candidatura de Progrés (CP), 1 d’ERC-Acord Municipal (AM) i 1 de la CUP-Alternativa Municipalista (AMUNT).

La Presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, presidirà la comissió de Governació i Cooperació Local, així com també la Comissió Especial de Comptes; la de Planificació Territorial i Sostenibilitat estarà presidida per Cristina Barbens, la de Promoció i Desenvolupament Comarcal per Carme Espuga, i la d’Atenció i Serveis a les Persones per Mireia Tarrats.

Quant a la retribució dels càrrecs electes s’ha mantingut la situació de la legislatura passada: el sou de president s’ha establert en 53.404,93 euros bruts anuals (s’ha augmentat un 5% respecte el fixat el 2019), i es distribuirà entre la presidència (el 50%) i les vicepresidències de Planificació Territorial i d’Atenció a les Persones (el 25% cadascuna).

Pel que fa a les responsabilitats de gestió en serveis concrets, Josefina Lladós s’ocuparà de Règim interior i personal, Serveis econòmics, Serveis jurídics i Assistència jurídico-administrativa-SAT; Cristina Barbens s’ocuparà d’Assistència tècnica i urbanisme, Infraestructures i mobilitat, Protecció Civil i Aigua; Mireia Tarrats, d’Acció Social, Infància, Normalització lingüística i el Consell de Dones; Carme Espuga serà la consellera de Promoció Econòmica, Ocupació, Turisme i Gent Gran; Jordi Gutiérrez serà el conseller d’Administració electrònica i telecomunicacions, Residus, Refugi d’Animals, Esports i Joventut; Joan Bullich serà el conseller responsable de Transparència, Medi Ambient, Forest i Caça, Energia, Patrimoni i Cultura; Marta Poch tindrà responsabilitats en Ramaderia, Habitatge, Igualtat i Ensenyament; Joan Puig serà el responsable d’Agricultura i Immigració; Alexandra Guàrdia s’ocuparà de Comerç, Consum i Salut.

La Junta de Govern estarà integrada per la presidenta, les tres vicepresidentes, el conseller de Progrés Jordi Nadal i les conselleres Carme Lostao (ERC-AM) i Gisela Sellés (CUP-AMUNT)

El ple també ha aprovat el cessament del gerent de la corporació i està previst obrir de forma immediata el procés de selecció que preveu el Reglament Orgànic Comarcal per a nomenar nova gerència.