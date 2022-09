Aprovat el finançament al 100% per part de la CASS d’un medicament per a tractar la fibrosi quística

El Consell de Ministres ha aprovat modificar el Reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d’alta complexitat per tal d’incloure-hi un nou medicament que fins ara la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) finançava al 75% i que passarà a estar cobert al 100%.

En aquest cas, es tracta del Kaftrio, que combina l’ivacaftor, tezacaftor i elexacaftor i que està indicat per al tractament de la fibrosi quística en pacients de 6 anys o més amb una mutació F508 del gen CFTR.

La dispensació d’aquests fàrmacs s’ha d’efectuar en l’àmbit hospitalari. Per a la pauta posològica establerta per al medicament, el cost d’un any de tractament amb Kaftrio® per un pacient se situa en prop dels 120.000 €.

Cal recordar que el medicament ivacaftor sol ja es troba inclòs al reglament de medicaments d’alta complexitat. Tanmateix, la comissió de medicaments d’alta complexitat, recomana l’ús de la combinació ivacaftor, tezacaftor i elexacaftor per a tractar la fibrosi quística en els casos en què es troba indicat aquest medicament.