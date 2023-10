Aprovat el Decret declarant la fi de l’emergència per Covid

Caixes amb vacunes per a combatre la Covid (SFGA)

Després de la declaració per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de la fi de l’emergència sanitària global causada per la pandèmia de la COVID19, el Govern ha aprovat el Decret de declaració de la fi de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Aquest decret recull la derogació de les mesures aprovades durant la pandèmia per part de l’Executiu, que van permetre disminuir els contagis i controlar els efectes de la malaltia, arribant a l’actual restabliment de la normalitat.

Tenint en compte la importància d’algunes mesures preses durant la pandèmia, que segueixen en funcionament i que, per tant, ha transcendit la seva rellevància en el sistema de salut del país més enllà de la situació d’emergència sanitària per la COVID-19, el Govern ha decidit mantenir, entre altres, el Programa d’atenció psicològica creat durant la pandèmia – hi ha usuaris que continuen gaudint d’aquesta ajuda en l’àmbit de la salut mental –, i el funcionament del Laboratori nacional d’epidemiologia.