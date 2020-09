Aprovat el conveni per finançar la recuperació de la Ceba de Coll de Nargó

L’Ajuntament de Coll de Nargó ha aprovat al ple ordinari de setembre un conveni de col·laboració amb la Fundació Miquel Agustí per finançar el projecte de recuperació de la Ceba de Coll de Nargó. El municipi alturgellenc s’ha marcat l’objectiu d’augmentar la projecció d’aquest producte, molt apreciat a nivell gastronòmic però encara poc conegut a nivell general en comparació amb d’altres varietats semblants.

L’alcalde nargoní, Martí Riera, ha explicat que la crisi del coronavirus ha alentit precisament la part de promoció comercial del projecte, però que segueixen avançant en d’altres accions, com per exemple la consolidació de la marca protegida, la unificació de criteris i la divulgació. El pla té una durada d’entre tres i quatre anys i aquest ja és el segon any que es desenvolupa. La prioritat és que al final d’aquesta etapa la Ceba de Nargó ja sigui molt més coneguda arreu de Catalunya, de cara a garantir el futur d’aquest cultiu i la seva viabilitat econòmica.

La Fundació Miquel Agustí i la Universitat de Lleida col·laboren en les tasques d’unificació de la llavor, tot estudiant-ne les característiques i cercant les llavors més autòctones per reproduir-les i assegurar que totes aquelles cebes que es comercialitzin amb aquesta marca compleixin amb unes determinades característiques. En aquest sentit, l’estudi científic pot permetre que, tal com ja passa amb d’altres marques protegides, aquesta varietat es pugui produir en d’altres municipis o comarques que tinguin unes característiques semblants a les de Coll de Nargó pel que fa al terreny i al clima. D’altres objectius del projecte són obtenir el reconeixement dels productors locals i crear una associació. Martí Riera espera que l’any 2023 tot plegat ja sigui “una realitat consolidada”.

Avançar en l’accés de qualitat a internet

Un altre punt destacat del ple municipal d’aquest mes ha estat l’aprovació de la certificació per a les obres de desplegament de la fibra òptica des d’Organyà. Aquests treballs també contemplen la interconnexió dels edificis municipals. Aquest projecte és la continuació del fet que enguany totes les capitals de comarca catalanes ja tindran connexió de fibra. Ara l’objectiu de la Generalitat de Catgalunya és estendre-la també a tots els camps de municipi i, finalment, als nuclis agregats d’aquests municipis. Tanmateix, per tal d’accelerar aquest procés, Coll de Nargó ha apostat per la contractació d’una empresa local com Alt Urgell Fibra, de cara a garantir la connectivitat a curt termini, sense haver d’esperar tres o quatre anys més.

Paral·lelament, mitjançant, el PUOSC, s’espera que aquest proper any 2021 la fibra ja arribi a tots els pobles del municipi. Amb tot plegat, s’avancen fases respecte de la planificació del Govern per garantir un accés a internet de qualitat a tot el país.

D’altres punts que ha aprovat el ple nargoní són l’acord inicial per a les obres d’abastament d’aigua de Montanissell, l’aprovació provisional de la rehabilitació de la borda Plan de Brucs per a turisme rural i el conveni amb el Departament de Salut per a la coordinació de serveis públics davant la crisi sanitària i social causada pel coronavirus. D’altra banda, s’ha aprovat una moció presentada per la Societat de Caçadors de Sant Martí de la Plana i una altra de suport a la reforma horària.