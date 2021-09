Aprovat el conveni de compromís de cessió de terreny per a la futura construcció de l’Heliport Nacional

L’ordre del dia de la sessió de Consell del Comú de la Massana que s’ha celebrat aquest dilluns ha inclòs l’aprovació del conveni de compromís de cessió de terreny al Govern, a la zona de la Caubella, per a la futura construcció de l’Heliport Nacional, facultant la cònsol major per a signar el document. Com ha exposat Olga Molné, aquest conveni representa la voluntat del Comú de cedir el terreny perquè el Govern pugui tirar endavant el procés per a la licitació i construcció del projecte.

En la mateixa sessió s’han aprovat tres punts relacionats amb el departament de Turisme. “Tenint en compte l’evolució creixent del turisme de muntanya, volem començar ja a treballar en dos nous projectes per la temporada primavera-estiu de l’any que ve”, ha explicat el Conseller Josep Maria Garrallà, que ha concretat que es tracta d’una nova via ferrada, al poble d’Arinsal, i una aplicació mòbil que inclourà la descripció i els tracks dels camins de muntanya, i que es podrà utilitzar amb la geolocalització, sense necessitat de dades mòbils. D’altra banda, Garrallà també ha avançat que en els pròxims mesos es reprendrà el Vide Dressing -el mercat de roba i complements de segona mà-, i les Jornades la Massana Fogons. Els tres projectes sumen 40.000 euros, per la qual cosa s’ha aprovat una modificació pressupostària del propi departament.

Un altre punt destacat ha estat l’aprovació de l’actualització del conveni amb Gavsa, l’empresa concessionària dels aparcaments. Com ha exposat la cònsol major, es tracta d’una revisió del document, que datava del 2003. Des d’aleshores hi ha hagut canvis, com la supressió del pàrquing del Prat de la Ribera o l’anul·lació de diverses places de zona blava, on s’hi ha fet aparcament comerç. I amb el nou conveni s’afegeixen noves places a la zona de la Bòbila, un espai que calia ordenar degut a l’increment d’usuaris a la zona del nou centre d’entrenament. Molné ha remarcat que amb les noves condicions es preveu un canvi dels parquímetres actuals per part de la concessionària i s’agilitzarà el procés de pagament a distància, a més de permetre introduir diferents tarifes.

A la sessió també s’ha aprovat la delegació de la signatura dels certificats tributaris a la cap de l’àrea de Finances, amb la voluntat d’agilitzar els tràmits i donar un millor servei als ciutadans.