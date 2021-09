Aprovat el compte general 2020 de l’Ajuntament de la Seu

El ple de la Seu d’Urgell ha aprovat el compte general del consistori urgellenc de l’exercici 2020 amb el vot favorable de l’equip de govern (Junts i ERC) i l’abstenció de Compromís i la CUP.

El vicealcalde d’Hisenda, Francesc Viaplana, va destacar que el document no va rebre al·legacions durant el període d’exposició pública. Per la seva banda, el portaveu de Compromís X La Seu, Joan Barrera,va justificar l’abstenció perquè tot i que el seu grup va votar en contra del pressupost, finalment s’hi va incloure un total d’1,1 milions d’euros per a ajudes socials i a empreses. “Ho valorem positivament, malgrat que alhora qüestionem que hi hagi hagut un increment de la pressió fiscal”, va assenyalar.

En la sessió plenària també es va donar el vistiplau una modificació de crèdit que inclou la compensació econòmica pel llegat de Cal Pensament, la il·luminació de les rotondes durant el Món Màgic de les Muntanyes de Nadal, el cost dels educadors COVID, la col·locació d’un WC al Pla de les Forques o la compra de l’edifici del Carrer Escorxador 5, adjacent als antics Jutjats i que servirà per ampliar un futur equipament en aquest bloc, segons va indicar el vicealcalde Francesc Viaplana. L’immoble té un cost total de 35.000 euros.

El conjunt d’inversions va rebre el suport de Junts, ERC i Compromís, i el vot contrari de la CUP. La portaveu cupaire, Xènia Antona, va qüestionar una partida de 10.000 euros per a la creació d’una taula de treball sobre el model del nou hospital. “No hi estem d’acord, perquè ja n’existeix una altra creada anteriorment amb representants sanitaris i polítics”, va manifestar. En canvi, Compromís va justificar-la, tenint en compte que ja estava pactada de forma prèvia, amb la voluntat que sigui independent i sense la participació de partits”, tal com va especificar Joan Barrera.

Pagaments als proveïdors

En un altre ordre de coses, el vicealcalde Francesc Viaplana va donar compte dels períodes migs de pagament als proveïdors de l’Ajuntament (13,44 dies), HIULS (9,17 dies), Turisme Seu (18,62 dies) i el Parc del Segre (23,31 dies). A més, el ple va aprovar una modificació en les bases de les subvencions a autònoms que convoca cada any l’Ajuntament. Així mateix, els regidors van acceptar per unanimitat un conveni amb el Parc del Segre per gestionar les plaques solars fotovoltaiques instal·lades als edificis esportius recentment per incrementar la generació d’energies renovables en el marc del PAESC (Pla Acció per a la Energia Sostenible i el Clima). El punt per a l’aprovació de l’ordenança de rètols i publicitat va decaure.