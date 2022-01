Aprovat el calendari de tancament i dies intensius de les instal·lacions esportives per al 2022

El Consell de Ministres ha aprovat el calendari de tancament i dies intensius de les instal·lacions esportives (Poliesportiu d’Andorra, Pavelló Joan Alay, Estadi Nacional i Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino) per a aquest 2022. D’aquesta manera, i seguint les dates que les oficines de l’Administració general romandran tancades, s’han marcat com dies de tancament i d’horari intensiu els següents:

Dies de tancament

14 de març del 2022- Dia de la Constitució

8 de setembre del 2022- Nostra Sra. de Meritxell

25 de desembre del 2022- Nadal

26 de desembre del 2022- St. Esteve

1 de gener del 2023- Cap d’Any

6 de gener del 2023- Reis

Dies horari intensiu

24 de desembre del 2022- de les 8:00 h a les 14:00 h

31 de desembre del 2022- de les 8:00 h a les 14:00 h

5 de gener del 2023 – de les 8:00 h a les 14:00 h

Per altra banda, i en cas de necessitat per entrenaments d’esportistes professionals o esportistes d’alt nivell becats al programa ARA i amb el vistiplau previ del Ministeri de Cultura i Esports, les entitats esportives podran utilitzar les instal·lacions en aquests dies de tancament o fora dels horaris intensius, fent-se càrrec de les despeses de seguretat per obrir i tancar les instal·lacions.