Aprovat definitivament el Pla Director Urbanístic de l’embassament de Rialb

La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla Director Urbanístic (PDU) de l’embassament de Rialb, que engloba els municipis alturgellencs d’Oliana, Peramola i Bassella juntament amb els de Ponts, Tiurana i la Baronia de Rialb, a la Noguera. El document, de 41 pàgines, s’ha publicat aquest dilluns al DOGC a través del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

El PDU de Rialb planteja com a objectius principals “crear un marc urbanístic i territorial adequat que permeti explorar les potencialitats del territori al voltant de l’embassament”. En segon lloc, vol “fixar les bases per al planejament supramunicipal que sigui capaç de generar activitat econòmica”, tot augmentant la integració amb els valors ambientals locals. Finalment, es proposa “identificar els equipaments d’abast territorial existents i establir les reserves necessàries per als nous”.

Per aconseguir-ho, es preveu garantir l’accessibilitat a la zona mitjançant un itinerari que ressegueixi la làmina estable d’aigua a la cua del pantà, al costat alturgellenc, i definir les activitats que es pot fer a tot el perímetre, amb equipaments com ara embarcadors i ports secs. El pla també vol determinar com han de ser els espais de lleure, miradors, allotjaments i espais per pernoctar, a més de la regulació del sòl no urbanitzable i de la gestió de la important massa forestal d’aquest entorn perquè “serveixi per crear llocs de treball”. Tot i això, es preveu que l’activitat rural i l’explotació dels recursos naturals estiguin condicionades a les normes de protecció paisatgística i justificades en el moment de sol·licitar les corresponents llicències municipals.

D’altres projectes que contempla el PDU són la creació d’una “via blava” que permeti fer la volta a l’embassament i el reforç de l’aeròdrom de Tiurana com a suport en la prevenció d’incendis i en els serveis turístics i de lleure. Quant a aquesta via blava, s’hi detalla que tindrà una ampla màxima de 3,5 metres i un espai de reserva de sòl de 10 metres d’ample, el qual incidirà en totes les construccions i actuacions urbanístiques que es vulguin fer al seu entorn. El recorregut perimetral es complementarà amb d’altres camins ja existents al seu entorn, i per definir-lo es prioritzarà l’aprofitament de traçats ja existents, com poden ser camins tradicionals i cursos d’aigua. Durant els treballs es revisarà les restes arqueològiques conegudes en indrets com ara la Clavella i Campabadal, a Bassella, o els nuclis de Nuncarga i Tragó, a Peramola.

Límits als esports nàutics de motor

Quant a les àrees de lleure, se’n preveu cinc: Torre-blanca (al peu de la presa), Tiurana, la platja d’Ogern, Pomanyons i l’àrea de servei de Bassella. Encara amb relació als usos lúdics, a la cua del pantà (a Oliana, Peramola i la Baronia), el document especifica que el Govern vol limitar la pràctica d’esports nàutics de motor i “prioritzar la navegació a rem o a vela”, amb l’objectiu, afirmen, de “fer-les compatibles amb el territori”. Alhora, estableix que el port sec s’ubicarà a Castellnou de Bassella.

Pel que fa als allotjaments, el pla determina que establiments com hotels o albergs han d’estar preferentment ubicats als nuclis de població ja existents i que s’habilitaran àrees de càmping i d’autocaravanes, tot i que no concreta on.

Quant als magatzems agrícoles, recomana concentrar-los per reduir-ne l’impacte paisatgístic, a més de crear “un banc de terres que garanteixi que no hi ha sòl sense gestionar”. D’altra banda, s’hi reconeix la necessitat de garantir la viabilitat econòmica de l’activitat forestal com la millor manera de mantenir correctament els boscos i reduir-hi el risc d’incendis.

Finament, s’hi esmenta que les actuacions que s’hi facin hauran de garantir sempre un ús racional de l’aigua i seguir criteris d’estalvi energètic. D’altres restriccions que s’hi especifica són les relatives a contaminació acústica o lumínica, a l’ús de materials constructius i a la circulació amb vehicles de motor. L’expedient administratiu del PDU es podrà fer presencialment en qualsevol seu dels serveis territorials de la Direcció General d’Urbanisme, en horari de matí.