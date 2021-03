Aprovades les mesures que inclouen ajuts als lloguers pels allotjaments trístics

Terceravia ha protagonitzat gran part del debat aquesta tarda acusant el Govern d’intervencionista amb les seves polítiques d’ajuts. El president suplent de grup parlamentari, Joan Carles Camp, entén que es tracta de “polítiques marxistes”.

A la reclamació de més previsió el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, ha recordat que ningú pot saber el futur en aquesta crisi i sempre han intentat governar per a totes les parts.

Per la seva banda el Partit Socialdemòcrata ha denunciat que les ajudes no són gens equilibrades, “sempre parlen d’equilibri i aquí no hi ha hagut”, ha assegurat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López.

Segons Ciutadans Compromesos, tothom ha de començar a sortir de la postura perillosa del victimisme i tirar endavant. En aquest sentit, el president del grup parlamentari, Carles Naudi, ha remarcat que “quan l’economia es recupera hem de fer que l’esforç i les ganes de tirar endavant siguin superiors al sentiment de quedar-me a casa”.

Els descomptes als quals podran accedir els allotjaments turístics gràcies a la modificació de les mesures seran de fins al 40% del total del lloguer i proporcionals als ingressos que hagi generat el negoci.