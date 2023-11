Aprovada la llei que protegeix tres anys més els lloguers de la ciutadania

La ministra Conxita Marsol en la sessió del Consell General d’aquest dimarts (Consell General)

El Consell General ha aprovat aquest dimarts el Projecte de llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges, amb els vots favorables de tots els grups de l’arc parlamentari. Amb aquesta llei, es preserva l’esperit iniciat el 2019 amb la primera congelació dels contractes de lloguer de les ciutadanes i ciutadans d’Andorra, amb l’objectiu de protegir-los d’un escenari socioeconòmic complicat, les conseqüències de l’augment de la població i un mercat mancat d’oferta a preu assequible.

A més, el text aprovat avui va més enllà en comparació amb els darrers, ja que la pròrroga, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2024, es mantindrà “per un període de tres anys”, tal com ha explicat en la seva intervenció la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Meritxell López. També amb la mateixa voluntat, “s’inclou una addició molt significativa i que no havíem pres mai abans”, ha recalcat López: “es prorroguen de manera automàtica tant els contractes vençuts (signats el 2019 o abans), com els vigents, perquè el seu venciment s’allargui fins al 2027″.

Els grups de la majoria, després del treball fet en Comissió legislativa i amb el consens de tots els grups, han establert aquest termini de tres anys “perquè entenem que és el temps que el Govern necessita per a disposar d’un parc d’habitatge públic a preu assequible, injectant 300 habitatges al mercat”. Un parc que se sumarà a d’altres mesures ja en marxa per a fer front a la problemàtica, com els incentius per a incrementar l’oferta de lloguer o les ajudes a la població per a accedir a l’habitatge.

Una altra mesura que contempla el text aprovat és l’establiment de topalls d’increments en el cas dels pisos que tinguin un lloguer inferior als 8 euros el metre quadrat, “per a donar una mica d’aire al sector immobiliari i en el cas d’aquells lloguers més desfasats”. Així, tal com ha explicat la consellera Demòcrata, pels pisos entre 7 i 8 euros el m2 l’increment màxim permès és del 4%; pels que estan entre els 6 i 7 euros el m2 l’increment màxim és de l’IPC (que tancarà al voltant del 5%); i pels de menys de 6 euros el m2 l’increment màxim és de l’IPC més el 4%.

En paral·lel, la nova llei fixa que del 2025 al 2027, l’únic increment possible de la renda serà el de l’IPC, tot i que amb el compromís que si aquest índex s’eleva més del previst es pugui revisar novament el percentatge a través d’una modificació de la llei. També s’ha incrementat l’impost sobre els pisos buits a 50 euros el m2, així com es prolonga la suspensió de les noves llicències d’habitatges d’ús turístic fins al setembre del 2025, juntament amb l’ampliació d’aquesta pròrroga en la modalitat de 5 estrelles, els xalets i cases adossades.

López ha finalitzat la seva intervenció agraint l’esperit constructiu i de treball desplegat per tots els grups parlamentaris per a enriquir i millorar el projecte de llei. Fet que ha permès que sigui aprovada per unanimitat.

També a l’ordre del dia de la sessió de Consell General d’aquest dimarts a la tarda s’ha aprovat, per unanimitat, el Projecte de llei de suplement de crèdit per a incrementar les transferències de capital destinades a donar cobertura pressupostària a inversions sanitàries cabdals i inajornables del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. Concretament, el suplement de crèdit servirà per a adquirir un mamògraf (900.000 euros) i un TAC (450.000 euros).