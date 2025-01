Aprovada la llei per a continuar millorant i agilitzant els processos en l’àmbit de la Justícia

Sessió del Consell General, aquest dijous (Consell General)

El Consell General ha aprovat aquest dijous, amb el consens de tota la Cambra, el Projecte de llei de modificació de diverses normes en l’àmbit de la justícia. El text dona continuïtat al conjunt de reformes legislatives engegades els darrers anys per a dotar la Justícia dels instruments necessaris per a atendre l’increment de l’activitat i la complexitat dels assumptes que, cada vegada més, ha d’assumir.

Així, tal com ha remarcat durant la seva intervenció la consellera general Demòcrata, Carol Puig, el projecte de llei modifica fins a set textos legislatius en vigor “per a seguir aportant a la Justícia processos que la facin més àgil i eficaç i, a la vegada, preservin els drets dels ciutadans del nostre país”.

Algun dels punts que tracta la llei són l’ampliació de les facilitats per a la composició dels tribunals en supòsits d’incompatibilitats o d’incapacitat temporal, la millora de les notificacions de les resolucions, la supressió de la vista oral en cas de rebel·lia processal o prova documental en els procediments d’arrendaments, així com ajustos tècnics en els delictes de conducció sota l’efecte de les drogues i l’alcohol. Així mateix, i via les set esmenes presentades pel Grup Demòcrata, s’ha millorat la llei, “consolidant un text encara més garantista i que aporta seguretat jurídica”, ha manifestat Puig.

D’entre aquestes, la consellera Demòcrata ha volgut destacar l’esmena que amplia la supressió de les vistes orals en cas de rebel·lia també als procediments laborals, i la que estableix normes específiques per a la pràctica de declaracions dels menors d’edat, amb discapacitat o persones vulnerables, per tal que aquestes es facin a través d’equips psicosocials, assegurant un correcte acompanyament dels afectats. També, i per a evitar confrontacions visuals del menor amb la persona investigada, s’estableix que sigui obligatori utilitzar tots els mitjans tècnics necessaris “per a garantir que així sigui”.

Finalment, ha ressaltat l’esmena que preveu penes de presó per als qui incompleixin l’arrest nocturn o parcial diari, en els supòsits d’incompliment d’horaris o si tornen al centre penitenciari sota els efectes de l’alcohol i les drogues.

Per tot plegat, ha conclòs Puig, “són esmenes que mantenen l’esperit i motivacions d’aquesta llei i que, contribueixen a obtenir un text que permetrà continuar vetllant perquè Andorra disposi d’una Justícia àgil i eficaç, que manté la confiança de la societat, i que preserva les bases del nostre Estat de dret”.