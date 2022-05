Aprovada la gratuïtat de la formació prèvia per ser propietari d’un gos potencialment perillós o perillós

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha aprovat la modificació de l’Ordre ministerial relativa a les accions formatives impartides per l’Administració adreçades a les persones que vulguin esdevenir propietàries d’un gos considerat perillós o potencialment perillós. La modificació compleix amb el compromís del Ministeri per oferir de forma gratuïta la segona formació obligatòria que imparteix el Cos de Banders per a totes aquelles persones que adoptin un animal, per tal de potenciar les adopcions de la gossera oficial.

Així, i tal com reflecteix l’Orde Ministerial, les persones que adoptin un gos potencialment perillós o un gos perillós que hagi cursat ingrés a la gossera oficial o que es trobi en règim d’acollida temporal sota l’empara d’una entitat protectora d’animals legalment establerta, no han de satisfer l’import de 30 euros en el moment de presentar la sol·licitud.