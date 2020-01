El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la col·laboració del Ministeri com a com a soci associat en el projecte de POCTEFA ‘Plastic0pyr’, relatiu a les estratègies per a la reducció de la contaminació pels plàstics i la millora de les qualitat ecològica i els serveis mediambientals dels rius de muntanya. Tal com apunta la seva definició, l’objectiu general del projecte és prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport fins el mar.

La missió té abast als Pirineus de Catalunya, Andorra i França i es busca desenvolupar eines que permetin avaluar i divulgar l’impacte ambiental dels plàstics sobre els ecosistemes fluvials; la reducció de la producció de residus i la millora de la seva gestió; la participació de la ciutadania dins la investigació de la contaminació pels plàstics i la creació de models d’aprofitament i substitució auto sostenibles.

Amb la col·laboració, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat aportarà al projecte informacions relatives als espais objecte de l’estudi: flora, fauna, qualitat fisicoquímica de l’aigua i qualitat en base a indicadors macro-biòtics; dades de freqüentació del espais turístics propers a les zones d’estudi i dades relatives a la recollida de plàstics en el medi fluvial. Les zones d’estudi a Andorra són els rius del Parc Natural de la vall de Sorteny i de la zona de les pistes d’esquí d’Ordino-Arcalís.

Aquest projecte s’emmarca en els Objectius de desenvolupament sostenible aprovats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015.