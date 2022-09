Aprovació de la cessió de terrenys a CatSalut per al nou hospital de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell acordarà, amb tota probabilitat, en el ple ordinari que tindrà lloc el pròxim dilluns 12 de setembre, la cessió del terreny al Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la construcció del nou hospital comarcal a la capital alturgellenca.

Concretament aquests terrenys que l’Ajuntament cedirà al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es troben situats a la part sud del sector SUD-1, espai al costat del parc de bombers, a l’entrada est de la ciutat.

Val a recordar que després de l’aprovació de la modificació del pla parcial del SUD-1 durant el ple del mes de febrer d’aquest any, es va aconseguir disminuir en un 20% la superfície inicialment destinada a ús comercial i aconseguint un peça de sòl públic amb un total de 13.859 m2 de superfície per a equipaments, amb una gran zona verda. Aquesta peça se suma a una segona parcel.la, ja municipal, de 695,95 m2 contigua, per a posar a disposició del Departament de Salut un total de 14.554 m2 per a la construcció del futur hospital comarcal de l’Alt Urgell.

Des de la Conselleria de Salut s’apunta que la inversió superarà els 20 milions d’euros, i es preveu finançar-ho amb fons europeus Next Generation.