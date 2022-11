Hi ha moments en la vida en els quals et sents més lúcid. Moments en els quals et sents com si tot fos possible. Et sents bé, físicament i mentalment, com si tot fos perfecte. Com si fossis capaç de qualsevol cosa. Aprofita’t de tu mateix en aquests instants.

És en aquests moments quan pots fer plans i preparar qualsevol projecte. Escriu les línies generals del que vols fer, traça les rutes a seguir. Perquè aquests moments, per anomenar-los d’alguna manera “d’il·luminació”, has d’aprofitar-los. Poden ser més o menys comuns en la teva vida quotidiana.

Però sens dubte són moments excel·lents per a preparar el camí a seguir, sigui quin sigui, personal o professional. Aquests moments de claredat, que sembla com si es dissipés tota la boira. És el moment d’anotar el rumb. En la vida ens carreguem d’un munt d’emocions, pors, angoixes, excessos de motivació.

En definitiva, diferents càrregues que o per massa positives o per negatives ens poden arrossegar a cometre errors. En canvi, en aquests moments de lucidesa, de claredat mental, hi ha una completa absència d’aquestes càrregues emocionals. Veus les coses d’una forma diàfana i clara. És sens dubte en aquests instants quan has de treure el màxim profit de tu mateix per a prendre decisions.

