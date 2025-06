Aprofita l’espai amb una cuina minimalista

Una cuina minimalista (AMIC)

Una cuina minimalista ben organitzada i funcional pot ajudar-te a estalviar temps i esforç en el dia a dia, i fa que la preparació dels àpats sigui més còmoda. Pren nota dels següents consells que portem per a tu:

1.- Aprofita les parets. Les parets poden ajudar a evitar el desordre si s’instal·len prestatgeries obertes, penjadors per a estris o raïls magnètics per a ganivets. Això permet alliberar espai als calaixos i taulells, i mantenir un aspecte net i ordenat.





2.- Mobiliari multifuncional. Una illa amb emmagatzematge incorporat pot servir com a espai de preparació i alhora com a lloc per a guardar utensilis. També, les taules plegables o extensibles creen superfície addicional només quan és necessària.





3.- Electrodomèstics compactes. Optar per electrodomèstics petits o versions integrades permet mantenir l’ordre sense sacrificar funcionalitat. Forns petits, plaques d’inducció i neveres estretes s’adapten perfectament a un disseny minimalista.





4.- Utilitza la porta de l’armari. L’interior de les portes acostuma a ser un espai desaprofitat. Instal·lar ganxos, petits prestatges o suports permet guardar elements sense acumular objectes innecessaris a les superfícies.





5.- Carros o estanteries mòbils. Es poden desplaçar segons sigui necessari i ofereixen un lloc addicional per a emmagatzemar ingredients, estris o petits electrodomèstics. A més, es poden retirar fàcilment per a mantenir l’ordre i la sensació d’amplitud.





