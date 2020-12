Aprofita els beneficis de l’aigua calenta

Immerses de ple en el mes de novembre, comença ja l’època de l’any en la qual més ens ve de gust submergir-nos en un càlid i deliciós bany calent, però més enllà de les qüestions higièniques, a l’aigua calenta podem treure-li molt profit per a la nostra salut.

Beneficis de l’aigua calenta

L’aigua calenta té un gran poder curatiu i utilitzar-la diàriament en el nostre benefici només requereix realitzar uns senzills exercicis a la dutxa o el bany. Així podràs eliminar dolors d’esquena, d’articulacions, tensions musculars i contractures, rigidesa i neuràlgies.

La temperatura ideal de l’aigua és una apreciació absolutament personal, però per a realitzar alguns exercicis sense cremar-se ni tenir fred ha de situar-se entorn dels 38-40 graus centígrads

Algunes consideracions

L’aigua calenta no està recomanada per a tots, per exemple en el cas d’embaràs, historial d’afeccions cardíaques, hipotensió, diabetis, obesitat, deficiències en l’equilibri, lesions greus, febre elevada, infeccions agudes o erupcions cutànies, malalties vasculars, tumors malignes i ferides obertes. Si et sents reflectida en algun d’aquests casos, redueix la temperatura de l’aigua, per a no sofrir inconvenients.

D’altra banda, has de recordar que, si estàs molt temps submergida en aigua calenta, la pressió sanguínia pot baixar, per la qual cosa poden produir-se marejos en intentar sortir de cop. El millor abans de sortir és sentar-se en la banyera i mantenir la meitat superior del cos fora de l’aigua, perquè es refredi abans de posar-se dempeus. També és aconsellable durant el bany amb aigua calenta tenir a prop una ampolla d’aigua, que no sigui de vidre, per a beure i una tovallola per a eixugar-se la suor de la cara.

Exercicis en aigua calenta que et poden ajudar

Un exercici per a alleujar el dolor del coll, el trapezi i la part alta de l’esquena consisteix a situar-se sota el doll de la dutxa dempeus, amb els peus separats uns 45 centímetres.

Imagina que un cable tira del teu cap cap amunt, de manera que la postura sigui tan estirada com sigui possible, amb les espatlles baixes i els braços penjant lliures als costats. Aquesta postura és la que ha de tenir-se sempre en els exercicis.

Aixeca les espatlles cap amunt intentant que arribin a les orelles, sense que es moguin cap endavant o cap endarrere i sense baixar el coll (recorda que estàs penjada d’un fil!), mantingues el coll estirat.

Mantingues la posició cinc segons i relaxa’t. Repeteix tot l’exercici entre cinc i deu vegades.

En la mateixa postura, exercita aquesta zona realitzant cercles de 360 graus amb les espatlles primer cap endavant i, després, cap endarrere, en sèries de cinc a deu exercicis.

Pensa que molts dels exercicis d’estiraments que es realitzen en sec poden realitzar-se també sota l’aigua, sempre que no posin en perill l’estabilitat. L’aigua calenta potenciarà l’acció de l’estirament i relaxarà encara més la zona.

Deu efectes fisiològics de l’aigua calenta

Eleva momentàniament la pressió arterial, que després disminueix Augmenta la circulació sanguínia superficial i la circulació en els músculs, oxigenant-los Relaxa els músculs i alleuja les contractures Augmenta el ritme cardíac i el volum de reg sanguini Afavoreix la sudoració i l’eliminació de toxines Accelera el metabolisme afavorint l’oxigenació dels òrgans i teixits Augmenta el ritme respiratori Estimula el sistema immunològic i la producció d’anticossos Estimula els processos químics del fetge i la conversió de l’àcid làctic Relaxa els nervis sensors motrius i alleuja el dolor

