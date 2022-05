Aprendre el català a partir de la gastronomia del lloc d’origen de cada nouvingut i del d’acollida

El projecte de Càritas d’Acompanyament Grupal a través dels grups motivacionals de llengua adreçat a persones nouvingudes dóna eines per aprendre la llengua de la societat d’acollida, ja que és un aspecte bàsic per poder-se integrar, compartir experiències amb el veïnat, entendre els comunicats de l’escola o optar a una feina. En aquests tallers lingüístics s’hi aprèn la llengua oral, vocabulari i gramàtica bàsica, però les persones participants també hi adquireixen pautes culturals de l’entorn.

Enguany s’ha realitzat una unió entre dos projectes de la Seu d’Urgell: El projecte ‘El Museu és una escola’ de l’Espai Ermengol- Museu de la Ciutat i el projecte d’Acompanyament Grupal de Càritas Urgell.

Durant tot el curs, la classe de català liderada per una voluntària aprofitant la diversitat cultural del grup ha après el català tot treballant l’alimentació i els menjars de les persones que formen part del grup. S’ha partit dels plats i menjars que feien quan estaven al seu país i com aquests s’han vist afectats i modificats en el context de la Seu d’Urgell, ja sigui per canvi d’ingredients o per incorporació de nous menjars, etc. El projecte dóna a conèixer i comprendre en part l’alimentació de la ciutadania de la Seu i permet la cohesió generant: patrimoni agroalimentari.

A l’hora d’asseure’s a la taula les participants s’han adonat que es comparteixen molts ingredients, que hi ha aliments comuns que uneixen i d’altres que són diferents i propis de territoris diversos. Gràcies a aquest espai les participants han pogut compartir semblances i diferències culinàries i han après també les tradicions culinàries del lloc on viuen actualment, fent interrelacions i connexions amb tot el que elles aporten.

Dins el marc d’aquest projecte, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat ha ofert dues visites: la primera el passat 4 de maig on els participants van conèixer la història i natura del territori on ara viuen (https://www.facebook.com/CaritasUrgell , https://www.instagram.com/caritasurgell/); i una segona visita on van gaudir de l’exposició monogràfica sobre l’elaboració del formatge i sobre els formatges urgellencs. El formatge, un ingredient del territori i comú en totes les cultures.

En aquesta activitat hi van assistir 20 participants de l’Espai Grapats, projecte de Càritas que pretén promocionar el sentiment de comunitat i interrelacionar persones provinents de diferents països d’origen a través del coneixement i la integració en el nostre territori.

Al finalitzar la xerrada van gaudir d’un tastet de formatges on es va poder apreciar la varietat de formatges de la comarca i els seus gustos: formatges de la cooperativa Cadí, l’Urgèlia amb Denominació d’Origen Protegit i Neu del Cadí; formatge artesà de llet de cabra del Serrat Gros d’Ossera; formatge artesà de llet de vaca de Mas d’Eroles d’Adrall i formatge artesà de llet d’ovella de Cal Majuba de la Seu d’Urgell.

El mes vinent està previst realitzar la jornada de finalització de curs i entrega de diplomes, on les participants del projecte ‘El Museu és una escola’ mitjançant l’expressió artística podran donar visibilitat al treball realitzat durant tot el curs a la resta de companys/es participants al centre.