Aprendre a dibuixar

Saber dibuixar, com qualsevol altra activitat, requereix temps, esforç i molta perseverança. És cert que en part requereix talent, però també intervé molt la tècnica i l’aprenentatge.

Alguns dels conceptes que s’han de tenir clars a l’hora de començar a dibuixar són els següents:

– No et comparis amb ningú. Cada persona té les seves habilitats i destreses, la seva tècnica i òbviament, els seus ritmes. Intenta sempre millorar-te a tu mateix, és l’únic model que has de seguir.

– Marca’t objectius a curt termini, petites metes que siguin relativament fàcils d’anar superant, per a no atabalar-te i acabar abandonant.

– El mètode per aprendre és repetir i repetir. Copia, calca, segueix tutorials. Veuràs que a força de practicar aniràs avançant a poc a poc i podràs anar afegint la teva pròpia creativitat.

– Mai deixis de formar-te en diferents tècniques, eines a utilitzar...

– Cerca el teu propi estil. És important descobrir què ens va millor o amb quina mena de dibuix o de material ens sentim més còmodes.

– Practica molt el traç abans de començar. Has de saber com agafar el llapis. Tot i que l’habitual és fer-ho de la mateixa manera que quan escrivim, no sempre és el que s’adapta millor a una persona. Pots realitzar exercicis de dibuixar cercles, línies en diferents gruixos i longitud, corbes, zig-zags… així aniràs entrenant la mà en diferents posicions.

– Comença fent dibuixos senzills, ja tindràs temps de complicar-los.

– Dibuixa sempre per a tu i no només per a ensenyar-los. Tingues en compte que els elogis van molt bé, però també ens poden ploure crítiques i això pot desmotivar-nos.

– Al principi no pressionis massa el llapis. Per ajudar-te, pots triar llapis més tous, perquè et serà més fàcil en l’aprenentatge.

– Dibuixa diàriament entre10 o 15 minuts com a mínim per a anar agafant pràctica.

Tutorials a internet n’hi ha molts i de temes variats. Tot i que seran de gran utilitat, s’ha de tenir en compte que primer cal aprendre bé les tècniques (ombrejos, perspectives, proporcions…) per a aprendre a dibuixar correctament.