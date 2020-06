Apps per a videotrucades 100% segures

Encara que el desconfinament ja està avançat, sembla que les formes telemàtiques de comunicar-nos i relacionar-nos, lluny de caure en desús, continuen augmentant.

Després de dos mesos de confinament utilitzant les videotrucades per a tot, comencen a semblar-nos innecessàries algunes reunions presencials que es poden resoldre en deu minuts per Hangouts o Zoom sense haver de desplaçar-se.

De fet, i malgrat les notícies que han sorgit durant el tancament sobre els errors de seguretat d’algunes eines, la necessitat de comunicar-nos ha fet que continuéssim utilitzant-les sense donar-li massa importància als riscos de ciberseguretat que algunes d’elles comporten.

No obstant això, ara que la videotrucada ja no és l’única forma possible de veure a un familiar, un amic o un col·lega de treball, cal preguntar-se les mesures de ciberseguretat quan tot torni a la normalitat.

“Per desgràcia, no tothom està prou conscienciat sobre els riscos que suposen algunes d’aquestes apps. Per molt que no vulguem usar aquestes eines, a vegades no ens quedarà més remei que utilitzar-les, perquè el nostre cap o el nostre millor amic no volen aprendre a utilitzar una altra app. Per això, és important comptar amb mesures de seguretat en els nostres dispositius que evitin que, si ens ataquen per mitjà d’alguna d’aquestes apps, continuem estant protegits”, assenyala Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.

Diàriament, es filtren a internet milers de xats de vídeo i els hackers estan atents per trobar-los i infiltrar-se en les trucades, amb la finalitat d’aconseguir informació personal per usar contra les seves víctimes. Encara que el recomanable és no usar cap app sense mesures de seguretat per a assegurar un 100% de la privacitat en les nostres comunicacions, en aquest llistat hem enumerat les tres apps de videotrucades més segures:

WhatssApp

És una de les més segures. Tots els missatges, trucades de veu i vídeo estan completament encriptats. Al seu torn, l’entrada a videoconferències grupals només les gestiona l’administrador del grup, el que vol dir que no és possible “colar-se” en una sala sense invitació. No obstant això, l’opció de videotrucada només està disponible en mòbils, per la qual cosa les trucades en grup a nivell laboral no són molt operatives.

Viber Messenger

Viber va ser, al costat de Skype, una de les primeres apps que permetien trucar per veu a través d’Internet, el que abans es denominava VoIP. Encara que el seu ús és cada vegada més residual, Viber continua sent una eina de comunicació súper avançada.

Permet compartir diversos arxius multimèdia, emojis, stickers, textos, ubicació, contactes i molt més. Les trucades de veu i vídeo són d’alta qualitat i la qualitat d’àudio és nítida. Tots els xats, vídeo i trucades de veu estan encriptats d’extrem a extrem en Viber per defecte. A més, res del que comparteix s’emmagatzema en els servidors de Viber una vegada enviats. No obstant això, tampoc està disponible en dispositius que no siguin mòbils.

Skype

Malgrat que no acaba de funcionar perfectament en els dispositius d’Apple, Skype és l’opció més segura i més completa de totes, sobretot a nivell professional per a pimes i autònoms. El xifratge de les converses privades és d’extrem a extrem i compta amb una verificació en dos passos que dificulta molt als hackers fer-se amb el control de l’app.

Malgrat tot, la millor solució sempre és prendre mesures preventives. La més eficient és usar un antivirus de confiança que et permeti utilitzar els teus dispositius amb la seguretat de que estan ben protegits

Per Tecnonews