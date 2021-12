Àpat tradicional de Nadal per a 58 famílies usuàries de la Botiga Solidària

El Rotary Club Andorra col·labora amb la Creu Roja Andorrana en accions socials des de fa més de quaranta anys. Enguany i per segon any consecutiu, a causa de la situació sanitària i als problemes se’n deriven, el Club destina la seva donació a les famílies usuàries de la Botiga Solidària regalant-los el menú tradicional de Nadal. Un lot complet amb entrant, plat principal i postres per a un centenar de persones per ajudar-los a completar la taula amb productes tradicionals.

El lot s’entregarà entre aquest dijous i la vigília de Nadal a tots els beneficiaris i com de costum compta també amb la col·laboració del Centre Comercial Andorrà, que ha facilitat els productes de primera qualitat. Una iniciativa valorada en més de 2.000 €, de la qual el Rotary Clubes mostra satisfet. És per això que vol seguir mantenint la continuïtat d’aquest tipus d’acció. Es valora sobretot el fet que un gest com aquest que facilita l’àpat principal permet aportar una mica de pau i de suport econòmic a les famílies, que d’aquesta manera poden destinar recursos en detalls, per exemple per a la canalla.

Cal recordar que el Rotary Club manté lligams ferms amb la Creu Roja Andorrana des de la constitució de l’entitat, l’any 1980, que va ser impulsada pel Club i el president de l’època. El Rotary Club Andorra també participa en altres programes i projectes de la Creu Roja, confirmant així el seu compromís vers les institucions socials del país.