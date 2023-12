APAPMA es reactiva

Logotip d’APAPMA

Després d’una llarga pausa “deguda a múltiples factors”, APAPMA, l’entitat civil fundada el 1989, que té per objectiu la protecció del medi ambient, les plantes i els animals, així com la salut pública, ha anunciat que es posa de “nou en marxa”. L’actual Junta, assenyala que “malauradament, no pot assumir totes les tasques que comporta mantenir i tirar endavant l’associació i, per això, després d’alguns mesos de feina, anuncia que “hi ha un grup de sòcies i socis que té ganes d’agafar les regnes de l’associació i fer-la renéixer”.

Per això han avançat que el pròxim dia 12 de desembre es farà una reunió oberta a tothom, socis i simpatitzants, on s’informarà del futur pròxim de l’associació. La reunió tindrà lloc al Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella. S’obrirà la sala a partir de les 19 hores amb la intenció de començar la reunió a les 19:30 hores.

APAPMA posa a disposició de les persones interessades a col·laborar un correu electrònic: apapma@apapma.org.