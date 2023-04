Aplec de Canòlich (Comú Sant Julià – Arxiu)

El papa Francesc ha concedit un any jubilar pels 800 anys de la troballa de la Mare de Déu de Canòlich. Per això, aquells que facin peregrinació fins a Canòlich obtindran una indulgència. També es vol preparar una peregrinació a Roma per a portar una talla de la Verge al Sant Pare i un programa d’activitats per a commemorar l’efemèride.

El 27 de maig se celebra l’aplec de Canòlich, però el dia 1 comença el mes de maig amb la presentació d’un llibre de Pilarín Bayés amb una missa presidida per l’arquebisbe Joan-Enric Vives, una litografia de la Verge a càrrec de Sergi Mas per a recaptar fons per a Càritas i una exposició de fotografies de particulars del 1990 al 1999 i una banderola.

El dia 20 s’obrirà el santuari per a començar la peregrinació lliure que donarà l’oportunitat durant una setmana d’obtenir una indulgència. El rector de la parròquia, mossèn Pepe Chisvert, així ho ha explicat. “Aquells que pugen al santuari podran guanyar el Jubileu, si compleixen unes condicions com pregar, resar pel Sant Pare o encomanar-se a la Mare de Déu”.

Els que marcaran l’esforç de l’ascens seran els gegants de la parròquia, en un trajecte de sis hores. La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, ha posat en valor el perquè de l’esforç. “Jo penso que és el que mou Canòlich, l’esforç i la fe. Ja costa de per si ballar a la plaça major amb els gegants, pujar fins a Canòlich són 6 hores tot en pujada. Això només es fa perquè val la pena i hi ha un motiu que ho justifica”.

Aquesta festa vol ser una festa del poble i per al poble en els 800 anys de la trobada de la Verge.