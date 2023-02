Omar El Bachiri. Psicòleg

L’anuptafòbia és la por a la solteria, a estar sols, a no tenir parella sentimental. La persona es veu incapaç de gaudir de la seva solitud i encara pitjor, es veu necessitada d’estar amb algú més. No pot associar el sentiment de benestar amb la solteria, per a ella només hi ha un camí possible i passa per estar en parella.

Delega tota la felicitat a aquest modus vivendi, els seus pensaments i interpretació de la vida giren entorn a estar aparellada. Són pensaments negatius envers la solitud en comptes de ser favorables a estar en parella perquè es mou per la por a estar sola, en comptes de fer-ho per la alegria d´estar amb algú. Es a dir, el seu nivell d´exigència és quasi inexistent, busca un mínim d’atracció física o cognitiva per a aparellar-se.

També, dir que amb els anys la cosa empitjora i apareix el sentiment de culpa, el seu cap es veu bombardejat per pensaments negatius, entristint la seva actitud. Deixa de ser objectiva i interpreta que ha deixat escapar l’amor de la seva vida perquè ha tingut bastants pretendents i, en més d´una ocasió, els ha deixat marxar, donat que en un principi era bastant exigent perquè tenia èxit en l’amor però els anys no perdonen. Per això mateix hi tantes parelles tòxiques perquè la por a estar sols és tan gran que es prefereix viure en el malestar abans que separar-se.

Malauradament, el malestar no perdona i acaba intoxicant per complet l’actitud, a banda de tornar-la negativa, en moltes ocasions la torna tòxica i la persona entra en un bucle sense sortida, tot ho critica i res li sembla bé a nivell social, però, en canvi, a la parella mai li contesta. D’ella no renega res, fins i tot es mimetitza amb el seu estil de vida, canvia d’hàbits i costums només per a sentir-se estimada. Ara, no s’ha de confondre amb la persona que tot i gaudir de la seva solitud, també vol estar en parella, només que aquesta persona es bastant exigent, donat que està bé sola i això significa que per a aparellar-se a d’estar igual o millor, vol sumar, no restar.





