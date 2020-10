Anul·lada la mostra de formatges artesans de la Fira de Sant Ermengol 2020

La Fira de Sant Ermengol 2020, prevista per a aquest cap de setmana vinent (16, 17 i 18 d’octubre), no comptarà finalment amb la ja tradicional Fira de Formatges Artesans, que els darrers anys ha esdevingut el principal reclam exterior del certamen.

L’actual crisi sanitària i el repunt dels casos de coronavirus aquests darrers dies, sumat a l’elevat risc de rebrot actual, han portat l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a prendre finalment la decisió de no dur a terme la mostra de formatges. Així ho han anunciat aquest dimarts al migdia l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega; el vicealcalde, Francesc Viaplana, i la tinent d’alcalde i regidora de Fires i Mercats, Mireia Font, en una compareixença conjunta d’urgència celebrada a la sala d’actes del consistori.

La setmana passada, l’organització de la Fira de Sant Ermengol va anunciar que, tot i que no estava previst inicialment, l’esdeveniment comptaria amb una mostra de formatges artesans dels Pirineus. La intenció era ubicar-lo al passeig de Joan Brudieu, amb estands separats i seguint totes les recomanacions de seguretat vigents per prevenir el coronavirus. S’hi havia anunciat la participació de 30 artesans, dels quals 6 són de l’Alt Urgell i Cerdanya, 11 més de la resta del Pirineu català, 5 del País Basc i Navarra i 2 de l’Aragó. També es comptava amb la inscripció de 6 artesans alimentaris de la comarca especialitzats en d’altres productes, com són embotits, carns, pa i cervesa artesana.

Les visites guiades, pendents de confirmació

Pel que fa a l’altra activitat presencial prevista per aquest dissabte i diumenge, les visites guiades, l’Ajuntament ha informat que les properes hores ha de decidir, en coordinació amb les autoritats sanitàries, si es mantenen o bé també se suspenen. Prèviament ja s’havia descartat incloure al programa d’enguany la resta de recintes habituals de la Fira de Sant Ermengol, com són les parades ambulants, la mostra d’entitats i empreses, l’Autofira, la mostra de productes ecològics i l’espai agrícola i ramader.

Aula de Tast en línia

Sí que es mantenen al programa de la Fira 2020 les activitats pensades per ser seguides de manera virtual, cosa que permetrà que per primera vegada es puguin veure des de qualsevol punt del món i a qualsevol hora. És el cas de l’Aula de Tast, per a la qual els dies anteriors s’ha gravat a l’Espai Ermengol diversos vídeos amb la participació d’artesans alimentaris i cuiners de l’Alt Urgell i Cerdanya, presentats pel gastrònom Pep Palau. Aquests enregistraments estan disponibles al canal de YouTube i a la pàgina web de la Fira de Sant Ermengol a partir d’aquest divendres, dia 16.

També es manté la Jornada Tècnica de la Fira, adreçada als professionals del formatge, que es farà aquest divendres a la tarda i que en aquesta ocasió serà en format virtual. Les inscripcions per a aquesta activitat segueixen obertes.