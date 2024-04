Antònia Font inclou Escaldes a la seva gira i les entrades es podran comprar des de dilluns

Els Antònia Font actuaran a Escaldes a l’octubre

El Comú d’Escaldes-Engordany posa a la venda les entrades per a assistir al concert d’Antònia Font que tindrà lloc el pròxim 4 d’octubre, a les 21.30 hores, a la sala del Prat del Roure. Les entrades es podran adquirir a partir d’aquest dilluns, 15 d’abril, a les 9 hores, a través de la plataforma de 4tickets.com a un preu de 25 euros.

Els mallorquins ja van anunciar mesos enrere la voluntat d’iniciar una gira de caràcter més intimista. D’aquí la voluntat d’oferir concerts en espais més reduïts, com ara, auditoris i teatres. En aquest sentit, la formació va decidir incloure Escaldes-Engordany, i més en concret la sala del Prat del Roure, en el llistat d’indrets on presentar el seu darrer disc Un minut estroboscòpica, publicat el 2022. El concert d’Antònia Font s’emmarca dins l’edició del cicle Transversals 2024, un espai creat per a afavorir l’intercanvi de coneixements i l’esperit crític que inclou música, teatre i conferències.