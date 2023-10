Antònia Font actuarà a Escaldes i al Talarn Music Experience 2024

Cartell de “Gira per teatres” d’Antònia Font

El Talarn Music Experience ha donat a conèixer el primer avançament del cartell de la seva 8a edició, que tindrà lloc del 18 al 21 de juliol de l’any vinent. Es tracta del grup mallorquí Antònia Font, que actuarà a l’espai natural Lo Quiosc en un dels concerts que la banda ha anunciat aquesta mateixa setmana dins el seu nou tour, anomenat ‘Gira per teatres’. Pel seu caire íntim i de petit format, que el converteix en un espai idoni, el festival pallarès (Pallars Jussà) acollirà l’espectacle el 21 de juliol.

Les entrades per al concert d’Antònia Font al Talarn Music Experience 2024 es posaran a la venda dimarts vinent, 3 d’octubre, a partir de les 11 del matí, a través de la pàgina web del festival (www.talarnmusicexperience.com). L’aforament és de 900 places amb seient. Les entrades, no numerades, estaran disponibles fins a exhaurir existències per un preu de 35 euros, despeses de gestió a part.

Es tracta d’un concert especial, de més de dues hores de durada, que començarà a les 21.30 hores i comptarà amb l’actuació prèvia, a les 20 hores, d’una altra formació musical, el nom de la qual s’anunciarà en les properes setmanes. L’obertura de portes del festival està prevista a les 19 hores.





Retorn esperat

Després de publicar el seu disc més experimental, Vostè és aquí (2012), Antònia Font va decidir separar-se de manera indefinida. Nou anys després, el 2021, van fer una gira de retorn que s’ha allargat durant dos anys i que ha demostrat que les seves cançons han transcendit generacions i que el públic, durant la seva absència, n’ha mantingut viu el seu llegat. Així i tot, el grup balear considera que el retrobament amb el seu públic “s’ha fet curt”, i ara presenta pel 2024 una nova gira per teatres i auditoris on “les coses petites” marcaran el ritme dels nous concerts.





Quatre dies de festival

Després de la bona experiència de l’edició d’enguany, on per primer cop el festival ha tingut quatre dies de durada, el Talarn Music Experience 2024 repetirà el format i s’allargarà també durant quatre jornades. Així, per a la 8a edició s’han programat un total d’11 actuacions repartides entre el 18 i el 21 de juliol. Una de les novetats serà l’abonament “a cegues”, que es podrà adquirir abans que l’organització anunciï els grups que conformaran el cartell definitiu. Donarà accés als quatre dies per un preu exclusiu de 99 euros, a partir del 3 d’octubre. A banda, a partir del moment que es coneguin els concerts, es posarà a disposició del públic un abonament complet que, com en el cas de l’abonament “a cegues”, donarà accés a les quatre jornades, però en aquest cas a un preu de 114 euros. El programa es donarà a conèixer a principis del proper mes de novembre.





Moneda pròpia

El Talarn Music Experience 2024 tornarà a comptar amb una moneda pròpia: els TME. Es tracta d’un format de pagament vàlid dins el recinte del festival que es va posar en marxa en la darrera edició i que té com a objectiu reduir el temps d’espera dels espectadors i agilitzar les cues als punts de restauració. Els TME són bescanviables per euros i es podran adquirir físicament al mateix espai, però també al mateix moment que es compren les entrades o en qualsevol altra ocasió a través de la pàgina web del festival.





90 concerts en set anys

Al llarg de les primeres set edicions, el Talarn Music Experience ha programat prop d’un centenar de concerts, on hi han passat més de 12.700 persones. Aquestes xifres consoliden el festival com una de les propostes culturals més atractives de l’Alt Pirineu i Aran, resultat del compromís dels seus organitzadors per l’aposta per la música en directe i de qualitat al Pallars, reivindicant alhora la descentralització de l’oferta de festivals i concerts del territori català.





Antònia Font a Escaldes-Engordany

El grup balear actuarà a Escaldes, al Prat del Roure, el dia 4 d’octubre del 2024 en aquesta gira per auditoris i teatres presentant el seu darrer disc ‘Un minut estroboscòpica’. La nova gira dels Antònia Font començarà a finals de gener de l’any vinent i ja han anunciat una vintena de concerts, entre els quals, el d’Andorra i el de Talarn.

De moment no ha transcendit quan es posaran a la venda les entrades per a l’actuació a Escaldes-Engordany. El que sí se sap és que a banda de tocar al Principat, la seva gira portarà al grup per les quatre demarcacions catalanes.