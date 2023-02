Ansietat, pors i TOC

Omar El Bachiri. Psicòleg

L’ansietat, les pors i el trastorn obsessiu compulsiu (TOC). És una associació gairebé matemàtica, primer es pateix d’ansietat, una por irreal però bastant discapacitant. Posteriorment, si no es tracta, pot convertir-se en una fòbia específica a aquesta situació o lloc i en escassos mesos poden instaurar-se el TOC de neteja i el de comprovació.

La por sempre és present i només s’apaivaga sota uns certs rituals conductuals, com per exemple, fregar-se les mans un nombre determinat de vegades, netejar la casa igualment amb molta freqüència cada dia, comprovar que la porta estigui tancada una infinitat de vegades i fins i tot, tancar i obrir la porta del cotxe les vegades que faci falta amb l’únic propòsit de comprovar que tanca bé. Així mateix i perquè s’entengui millor com es pot adquirir el TOC de comprovació, exposaré algunes situacions comunes en la llar.

Diguem que sortim a treballar al matí i no tornem fins a la nit i quan entrem al menjador ens adonem que hem deixat la llum encesa. Clar, si això ho acceptem com un descuit i interpretem que no és greu, d’aquí no passarà. No obstant això, si ens alarmem i interpretem que som uns descurats i que si ho fem una altra vegada, la factura de la llum es dispararà o que una bombeta pugui explotar i incendiar l’habitatge, segurament, cada vegada que sortim de casa, verificarem que l’hem apagat. Fins i tot, hi haurà vegades que tornarem a entrar minuts després d’haver sortit per a estar segurs d’haver-la apagat, és més, recorrerem tot l’apartament per a comprovar que no ha quedat cap encesa.

Paral·lelament, si no tornéssim a casa, estaríem pensant en tot moment sobre si hem apagat la llum o no i indubtablement, acabaríem tornant més tard o enviant a algú per a comprovar-ho. Un altre exemple és quan tanquem la porta i li donem una petita empenta per a comprovar que estigui tancada, perquè hi ha qui li dona un cert nombre de vegades determinat i si no ho fa no es queda tranquil, pensa que no està tancada, fins i tot sabent que ho ha fet a consciència.





