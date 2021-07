Títol: Anníbal. Gos fantasma

Escriptor/a: CAMP, Joaquín

Editorial: A Buen Paso

Edat: primers lectors

Llibre guanyador del Concurso Internacional de Álbum Ilustrado Biblioteca Insular de Gran Canaria..

Anníbal, un gos que té un amor de pel·lícula per la seva pilota vermella, es troba de cop i volta transformat en un fantasma. Això l’obliga a espavilar-se i valorar els avantatges insòlits d’aquest nou perfil de la seva personalitat fins a causar sensació entre els qui l’envolten quotidianament.

Qui no s’hagi embolicat mai amb un llençol, no entendrà el doble joc d’aquest àlbum. Però com que no coneixem ningú que no hagi jugat mai a disfresses que permeten adquirir una momentània doble personalitat (la del propi jo i la de l’aparença externa), no hi ha dubte que el llibre serà joiosament apreciat. Perquè són molts els aspectes destacables d’aquesta obra: l’equilibri constant entre allò que el text li diu al lector i allò que aquest esbrinarà gràcies a la imatge; el desenvolupament lineal de la peripècia exposada, des dels fets objectivables del plantejament inicial fins a la deriva de la situació cap a un conflicte més emotiu i sentimental; el desenllaç de la cloenda, que arrodoneix el relat i permet reiniciar-ne la lectura, etc. O sigui: que l’àlbum té alhora una estructura narrativa canònica i un constant to lúdic obert a la lliure interpretació del que s’hi explica.

La il·lustració manté un to encertat, amb un estil naïf molt adient per a aquest relat, i el text en primera persona manté un to col·loquial que crea una bona empatia entre lectors i protagonista. La seqüenciació i la traducció són també remarcables. Com ho és aquest àlbum d’un autor argentí de qui se’n poden desitjar nous treballs.

Per Teresa Duran Armengol. Clijcat / Faristol