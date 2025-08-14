Anna & Nunu i Roger Mas actuen a Peramola, dins del cicle Perifèria Cultural

Peramola acollirà aquest divendres, 15 d’agost, el concert “El parnàs més il·lustre”, amb Anna & Nunu (21.30 h) i Roger Mas (22.15 h), en el marc del cicle Perifèria Cultural. L’actuació es farà a la plaça de l’Església. La proposta es complementarà amb un sopar (21.30 h) elaborat pel xef Sergi Meià, en què la protagonista serà la Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya, de la Cooperativa Cadí.
Pel que fa a Roger Mas, és una de les figures més sòlides i singulars de la música catalana contemporània. De veu profunda i de mirada inquieta, el cantautor de Solsona ha construït una trajectòria que combina la tradició i la modernitat, la cançó popular i la poesia. Mas porta a les venes l’arrel del seu paisatge, que ha sabut convertir en “universalisme sonor”. La seva obra travessa gèneres i estètiques, des de la cançó d’autor fins a la música d’arrel, passant pel folk, el rock o la cançó mediterrània, sempre impregnada d’una forta personalitat i d’un treball acurat de la llengua i el so.
En relació amb Anna Fernández i Nunu García Duran, es troben a l’escenari per a unir la poesia i la música, un format íntim i proper que va començar a bategar l’any 2019 amb la publicació del poemari Cova (Fonoll, 2019) i que es va anar eixamplant amb la rebuda de Partir (Tremendes, 2022). En aquesta proposta conflueixen els poemes de l’autora, Anna Fernández, amb les versions musicades de Nunu Garcia Duran a L’eco de la cova (cases de la música, 2021).
Menú gastronòmic
El menú que s’oferirà a Peramola se centrarà en els làctics de la Cooperativa Cadí. El sopar complet inclourà crema de formatge Neu del Cadí, ou, pastanaga i carabassó i crostons, i tartiflete de patata, cansalada, mató Cadí del Pirineu i mantega Cadí. També hi haurà entrepà de formatge Urgèlia Cadí (DOP de l’Alt Urgell i la Cerdanya), enciam, préssec estofat, botifarra blanca, tomàquet i albergínia; fruita de temporada i pa de figues, i vi del Celler Sòls Xarel. També hi ha l’opció de fer un tast gastronòmic.
El concert té un preu de 16 euros, mentre que el cost del sopar és de 25 euros. Si s’opta pel tast gastronòmic, s’haurà d’abonar 15 euros. La compra d’entrades cal gestionar-la a través d’Internet.
Perifèria cultural
Perifèria cultural és el nom que rep un nou cicle de cultura i gastronomia que vol relligar la perifèria geogràfica –on, tot sovint, la programació cultural és més aviat escassa–, amb la creació artística dels Països Catalans, també perifèrica, tant pel que fa a la procedència dels artistes, com pel que fa al tipus de creació trencadora. “Per tant, que se surt dels marges del que es considera comercial”, indiquen des de l’organització.
L’actuació també s’inclou en el Cicle de Concerts que organitza l’Ajuntament de Peramola i l’associació Ascla Tragonesa per a potenciar la programació cultural al municipi aquest estiu i tardor.