Anna Albalat, Gerard Mora i Enric Sinfreu, campions d’Andorra de CRI

Els primers campions d’Andorra de contrarellotge individual (CRI), de les categories júnior, sub23 i femenina han sortit aquest final de setmana, coincidint amb el Campionat d’Espanya de CRI i ruta que s’està portant a terme a Sabiñánigo (Osca). Èric Sinfreu, en categoria júnior, Gerard Mora, en categoria sub-23 i Anna Albalat, en categoria femenina han aconseguit el primer maillot de campions d’Andorra.
En la categoria júnior, el corredor Èric Sinfreu va aturar el crono en un 26:26.49 acabant el 26è de la seva categoria, però penjant-se el maillot de campió d’Andorra.
En la categoria sub-23, el ciclista Gerard Mora ha aturat el crono en un 44:30.13 acabant el 22è de la general i proclamant-se campió d’Andorra. Pel seu costat, Enzo Fuentes, amb molts problemes mecànics va saber patir de valent per a finalitzar la prova amb un temps de 47:37.23.
En la categoria femenina, la corredora Anna Albalat s’ha proclamat campiona d’Andorra a l’aturar el crono en un 30:51.06, acabant en 18a posició de la general de la seva categoria.
Aquest divendres s’ha dut a terme la prova de ruta, en la categoria júnior, on Eric Sinfreu i Quim Llort han estat els representants de la FAC i avui dissabte es disputaran les categories sub-23 i femenina.