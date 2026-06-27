Anna Albalat, Gerard Mora i Enric Sinfreu, campions d’Andorra de CRI

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Anna Albalat en el més alt del podi (FAC)
Anna Albalat en el més alt del podi (FAC)

Els primers campions d’Andorra de contrarellotge individual (CRI), de les categories júnior, sub23 i femenina han sortit aquest final de setmana, coincidint amb el Campionat d’Espanya de CRI i ruta que s’està portant a terme a Sabiñánigo (Osca). Èric Sinfreu, en categoria júnior, Gerard Mora, en categoria sub-23 i Anna Albalat, en categoria femenina han aconseguit el primer maillot de campions d’Andorra.

En la categoria júnior, el corredor Èric Sinfreu va aturar el crono en un 26:26.49 acabant el 26è de la seva categoria, però penjant-se el maillot de campió d’Andorra.

En la categoria sub-23, el ciclista Gerard Mora ha aturat el crono en un 44:30.13 acabant el 22è de la general i proclamant-se campió d’Andorra. Pel seu costat, Enzo Fuentes, amb molts problemes mecànics va saber patir de valent per a finalitzar la prova amb un temps de 47:37.23.

En la categoria femenina, la corredora Anna Albalat s’ha proclamat campiona d’Andorra a l’aturar el crono en un 30:51.06, acabant en 18a posició de la general de la seva categoria.

Aquest divendres s’ha dut a terme la prova de ruta, en la categoria júnior, on Eric Sinfreu i Quim Llort han estat els representants de la FAC i avui dissabte es disputaran les categories sub-23 i femenina.

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