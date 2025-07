Coberta del llibre infantil “Ànima vertical”

Títol: Ànima vertical

Escriptor: Yoji Kamata

Il·lustrador: Kunihiko Yokomizo

Traducció: Clara de las Eras

Editorial: Símbol Editors

Pàgines: 240

Edat: A partir d’11 anys

El món del manga i el de l’escalada estan d’enhorabona, i és que amb la publicació en català d’Ànima vertical s’uneixen dues activitats —aficions, passions, recerques o com se’n vulgui dir— que semblen als antípodes: lectura i esport. Dècades enrere hi havia qui tenia la impressió que la cura de l’intel·lecte estava renyida amb la cura del cos. No seré jo el qui descobriré diversos escriptors que es vanagloriaven de no haver-se calçat mai unes sabatilles per a anar a fer uns tocs de pilota o a fer fúting, com se’n deia abans del running, però si hom era del ram de les lletres no podia ser practicant d’esport. Sortosament, això ja va començar a canviar quan l’escriptor Vázquez Montalbán es va atrevir a dir que era un gran afeccionat al futbol, i això en els cenacles dels intel·lectuals catalans! Gairebé pitjor que pegar al pare.

Per això no podem estar més cofois d’observar que, malgrat les dificultats de la narració, i de les mateixes barreres que suposa parlar d’un esport tan especialitzat i amb un lèxic i unes expressions pròpies que el fan difícil d’entendre per a lectors novells, Yoji Kamata (Nakada, 1957) i Kunihiko Yokomizo (Okayama, 1957), assessorats pel Piolet d’Or —el premi Nobel dels escaladors i alpinistes— Yasushi Yamanoi, proposen set petites històries en còmic entorn d’un escalador punter, en Yasushi Senju. La trama de cada petita història versa entorn del guiatge, l’escalada o el salvament que practica aquest suposat famós escalador que està tenallat per la pèrdua del seu millor amic en una expedició anterior.

La proposta no la ressaltem perquè sigui un referent del món del manga —al Japó hi ha sèries completes sobre temes tan mundans com els genets o els jugadors de futbol—, sinó per l’atreviment d’obrir el ventall de propostes de lectura diversa en català del món del manga, subgènere que està vivint un autèntic boom. I el món de la muntanya i l’escalada no podia mancar en aquesta proposta, tenint en compte com està atrapant en aquests moments milers de joves. Gràcies a Símbol Editors i a la traducció de Clara de las Heras per posar-nos aquest document a les mans, curosament editat, amb sobrecoberta inclosa.

Si hi hem de trobar algun però, comentarem que malgrat l’assessorament del Piolet d’Or hi ha alguna incoherència en el dibuix, especialment en el material d’escalada. També hem de parlar de la traducció de les onomatopeies a la nostra llengua, tasca realment inassolible quan hom descobreix la diversitat i riquesa d’expressions que la llengua japonesa ofereix en aquest aspecte i la manca en català d’onomatopeies simètriques; tot plegat fa gairebé impossible aquesta tasca, i de ben segur que l’editora va haver de prendre una decisió en aquest punt.

Joan Portell / Clijcat / Faristol