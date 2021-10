L’anhedonia és el principal símptoma de la depressió i fa referència al fet de perdre el gust a continuar fent les coses que ens agraden, com pot ser fer exercici físic, llegir, sortir amb els amics, etc. És un estat mental decaigut, ens sentim sense energies o també a vegades, ens és indiferent gaudir del moment, no li trobem sentit. Doncs bé, per a recuperar l´energia i les ganes de tornar a reprendre les activitats plaents s´ha de començar poc a poc però amb activitats que representin un repte. No han de ser necessàriament les que fèiem fins ara, poden ser totalment diferents. La qüestió és tornar a adquirir l’hàbit d’una rutina plaent i així anar incorporant les abandonades.

Igual que la tristesa, l’alegria es va propagant per inèrcia i una vegada comença no para fins a aconseguir tota la nostra atenció. Inevitablement la reflectirem amb la conducta no verbal, els nostres gestos i mirades ens delataran. La societat és com ens veurà i encara millor, el mirall ens mostrarà com estem realment, aquest no menteix. Encara que somriguem per a dissimular, hi ha un múscul facial denominat zigomàtic major que només es mou amb el somriure veritable, és impossible fer-ho de manera conscient. Es troba en la galta i és l’encarregat de donar la forma al somriure.

Igualment, una forma de no caure en aquest estat és reemplaçant les activitats que anem deixant de costat. Perquè m’entenguis millor, si practiquem esport i decidim deixar-lo, hem de continuar practicant alguna activitat física, encara que sigui de menor intensitat o freqüència però, no hem d’abandonar aquest comportament perquè el nostre organisme està acostumat a ell i és la seva manera de generar plaer o mantenir-se allunyat del malestar.

Després, amb la lectura és exactament igual, abans d’abandonar aquest magnífic hàbit, és millor buscar un altre gènere i així no perdre el costum de llegir. Referent a sortir amb els amics, una opció és mantenir el contacte via xarxes socials.

